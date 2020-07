Messe Grindtec: Veranstalter und Aussteller sind zuversichtlich

Anzeige

Metallbearbeitung Als eine der ersten bedeutenden Fachmessen wird die Grindtec, Weltleitmesse für Schleiftechnik, ihre Besucher über neue Trends in derinformieren.

Von den rund 650 Ausstellern, die für den rsprünglichen Termin der Grindtec im März angemeldet waren, konnten laut der Afag Messen und Ausstellungen GmbH nahezu alle den neuen Termin im November bestätigen. Terminbedingte Absagen konnten bereits jetzt zum Teil mit neuen Ausstellern besetzt werden. Aktuell nehmen rund 640 Aussteller vom 10. bis 13. November 2020 an der Weltleitmesse für Schleiftechnik teil.

Besucher mit Fach- und Entscheidungskompetenz

Der Veranstalter verweist auf den steigenden ifo-Geschäftsklimaindex und geht davon aus, dass sich die darin erkennbare Zuversicht des verarbeitenden Gewerbes auch die diesjährige GrindTec prägen wird. Die fachliche Qualität und die Entscheidungskompetenz der Besucher der Augsburger Branchenschau werden von den beteiligten Unternehmen geschätzt. Laut Gelszus Messe-Marktforschung sieht jeder dritte Fachbesucher die Schleiftechnikmesse als wichtigste Informationsplattform im Veranstaltungskalender:

Schleiftechnik-Trends live erleben

Als führende Messe für neue Technologien im Bereich Schleifen, Honen, Läppen und Polieren wird die kommende Grindtec die Branche nach langer Zeit wieder zusammenführen. Im direkten Dialog zwischen Besuchern und Herstellern eröffnen sich neue Perspektiven für das Werkzeugschleifen. Impulse liefern etwa hochfunktionale Lösungen und Weiterentwicklungen wie

hybride Schleifmaschinenkonzepte, die auch andere Fertigungstechnologien integrieren,

additiv gefertigte strömungsoptimierte Kühlschmierstoffdüsen,

Direktantriebe in den Schleimaschinenachsen zur Verbesserung der dynamischen Steifigkeit und Genauigkeit sowie zur Leistungssteigerung

neue 5-Achsen-Maschinenkonzepte für das Werkzeugschleifen

Laserbearbeitungsmöglichkeiten von Diamantwerkzeugen oder Diamant-beschichteten Werkzeugen.

Corona pusht auch beim Schleifen die digitale Vernetzung

Die Coronakrise hat nicht nur der Werkzeugschleifbranche deutlich aufgezeigt, dass Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung unverzichtbar sind. Aktuell entstehen viele neue Geschäftsmodelle, die enormes wirtschaftliches Potential haben. Wertschöpfung in der Produktionstechnik zeitgleich an verschiedenen Orten der Welt zu betreiben, ist nur mit einer modernen Netzwerkwirtschaft möglich. Die Hersteller von Maschinen und Peripheriesystemen, von Prozess- und Werkzeugtechnik haben dazu Antworten entwickelt, die sie vor Ort live präsentieren werden.

Grindtec-Campus zeigt neusten Forschungsstand

Zu den Forschungseinrichtungen, die im Foyer der Halle 1 (Schwabenhalle) vertreten sein werden, gehören:

das Kompetenzzentrum für Spanende Fertigung der Hochschule Furtwangen,

die Hochschule Ruhr West,

das Institut für spanende Fertigung (ISF) der Technischen Universität Dortmund,

das Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF) der TU Berlin,

das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT) der Universität Bremen,

das Institut für Werkzeug und Fertigungstechnik (iWFT) der Rheinischen Fachhochschule Köln GmbH und

das Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen University.

FDPW-Kompetenzzentrum Schleiftechnik

Gemeinsam mit seinen internationalen Partnerverbänden präsentiert sich der Fachverband der Präzisionswerkzeugmechaniker (FDPW) im Tagungscenter der Messe Augsburg. Darüber hinaus stellen sich dort auch die Dienstleistungspartner des Verbandes persönlich vor und informieren über ihre Angebote, die für die schleiftechnischen Betriebe von großem Interesse sein können. Das Grindtec-Forum mit seinen Vorträgen zu aktuellen Themen der Branche und die Jakob-Preh-Schule aus Bad Neustadt, die als einzige Berufsschule Präzisionswerkzeug-Mechaniker ausbildet, sind ebenfalls dort zu finden. Gemeinsam mit dem Grindtec-Campus gewährt das FDPW-Kompetenzzentrum Einblicke in den neuesten Stand der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung.

Wettbewerb „Werkzeugschleifer des Jahres 2020“

Im Wettbewerb „Werkzeugschleifer des Jahres“ ist neben hoher technischer Kompetenz und großem handwerklichen Geschick ist auch der Blick für die Wirtschaftlichkeit gefragt. Die fünf Finalisten werden am 11. November auf der Grindtec 2020 in Halle 1 je ein Werkstück an einer von zwei Schneeberger-Aries-NGP-Schleifmaschine programmieren und live vor Publikum bearbeiten. Der Gesamtsieger wird auf der Messe ermittelt.

