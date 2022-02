VfEW-Studie: Trends im Stromverbrauch der Industrie in Baden-Württemberg

Um die Klimaziele zu erreichen, muss die in Baden-Württemberg verwendete Energie treibhausgasneutral erzeugt werden. Allein im industriellen Sektor wird der Strombedarf dadurch bis 2045 um bis zu 70 % steigen.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die Fichtner und Frontier Economics im Auftrag des Verbandes für Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (VfEW) erstellt hat. „Der industrielle Energiebedarf wurde bisher deutlich unterschätzt und in dieser Größenordnung bisher in keinem Netzentwicklungsplan berücksichtigt“, so Torsten Höck, Geschäftsführer des VfEW.

Studie untersucht Entwicklung des industriellen Strombedarfs

In der Studie wurden verschiedene Szenarien untersucht, wie sich der industrielle Strombedarf in den kommenden Jahren entwickeln wird. Bei Erreichen der Treibhausgasneutralität ausschließlich durch Elektrifizierung wird nach den Erkenntnissen der Studienautoren, unter Berücksichtigung von Effizienzsteigerungen in der Industrie, der Strombedarf von 27 TWh in 2019 auf 43 bis 45 TWh in 2045 anwachsen.

Werden neben elektrischer Energie auch erneuerbare Gase wie z. B. Wasserstoff eingesetzt, erhöht sich der Strombedarf auf rund 35 TWh. Zusätzlich werden auch Haushalte sowie Verkehrs- und Wärmesektor mehr Strom benötigen.

Gewährleistung der Versorgungssicherheit

„Die Klimaschutzziele sind richtig und wichtig und werden von der Energiewirtschaft unterstützt“, betont Höck. „Um sie aber zu erreichen, benötigen wir eine breite Akzeptanz der Maßnahmen, die wiederum eng mit der Gewährleistung der Versorgungssicherheit zusammenhängt. Deshalb muss die Landes- und Bundespolitik jetzt die Weichen stellen, damit wir unsere Klimaziele erreichen können.“

Einen Meilenstein sehen die Studienautoren bereits 2030, weil das Klimaschutzgesetz hier ambitionierte Ziele formuliert. Weil bis dahin nach allen bisherigen Szenarien noch nicht genügend Wasserstoff in Baden-Württemberg verfügbar sein wird, können fossile Energien bis dahin nur mit erneuerbarem Strom kompensiert werden, was bereits 2030 einen deutlich höheren Strombedarf bedeutet.

Sichere, bezahlbare und zuverlässige Stromversorgung entscheidend

„Für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist eine sichere, bezahlbare und zuverlässige Stromversorgung entscheidend“, betont Wolfgang Wolf, geschäftsführender Vorstand von Unternehmer Baden-Württemberg (UBW). Mitglieder des Verbandes haben bei der Studie maßgeblich mitgewirkt und über Umfragen und Einzelinterviews zur Datengrundlage beigetragen.

Deutlich wird, dass nicht nur der aktuelle Energiebedarf berücksichtigt werden muss. „Durch die im Rahmen der Energiewende notwendigen Transformationsprozesse und die damit verbundene fortschreitende Digitalisierung steigt der Strombedarf zusätzlich. So benötigen etwa auch Rechenzentren und neue Batteriezellproduktionen Energie“, sagt Wolf.

Um den künftigen Strombedarf zu decken, sehen der VfEW und UBW Handlungsbedarf in mehreren Punkten:

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss beschleunigt werden.

muss beschleunigt werden. Dies gilt ebenso für den Netzausbau , der an den Bedarf angepasst werden muss.

, der an den Bedarf angepasst werden muss. Zudem muss die Infrastruktur für Wasserstoff aufgebaut und die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.

aufgebaut und die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Kohlekraftwerke müssen auf Gasbetrieb umgestellt werden, mit der Option, erneuerbare Gase einzusetzen. (bec)

Kontakt:

VfEW Verband für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg e. V.

Schützenstraße 6

70182 Stuttgart

Tel.: +49 711 933491–20

E-Mail: info@vfew-bw.de