Blechfertigung: Virtuelle Messe und Kundenevent in Ditzingen

Neue Maschinen, Software und Services präsentiert Trumpf auf dem Euroblech Digital Innovation Summit. Parallel dazu eröffnet im Oktober die neue Blechfertigung der Ditzinger. Dort können sich Besucher effiziente Vernetzungslösungen im Einsatz anschauen.

Trumpf präsentiert im Herbst zahlreiche Neuheiten für die Blechbearbeitung. Auf der Online-Veranstaltung Euroblech Digital Innovation Summit 2020 zeigt das Hochtechnologieunternehmen vom 27. bis 30. Oktober neue Maschinen, Software und Services. Auf der eigenen Webseite präsentieren die Ditzinger bereits ab sofort neue Vernetzungslösungen für das Schneiden, Biegen, Stanzen und Schweißen, beispielsweise zur Produktionsplanung- und Steuerung, für das Absortieren von Blechteilen oder die Fertigungslogistik.

Neue Blechfertigung um 30 % effizienter

Zudem haben Blechfertiger bald die Möglichkeit, sich in Ditzingen noch besser über die vernetzte Produktion zu informieren. „Wir zeigen anhand unserer eigenen neuen Fertigung, wie sich Bauteile aus Blech in jeder Form und Größe um bis zu 30 Prozent effizienter produzieren lassen“, sagt Reinhold Groß, Geschäftsführer Vertrieb und Services für den Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen. „Wir fertigen dort schneller und sparsamer, indem wir den kompletten Prozess vernetzt haben – von der Auftragsannahme bis zum fertigen Teil. Dieses Wissen wollen wir auch an unsere Kunden weitergeben.“

Da für die Kundenveranstaltungen in der neuen Blechfertigung in Ditzingen nur eine beschränkte Besucherzahl zugelassen ist, lädt Trumpf ausgewählte Kunden gezielt ein. Die Veranstaltung wird unter den Vorgaben der jeweils aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt, um die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Kontakt:

Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2

71254 Ditzingen

www.trumpf.com