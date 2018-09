Voha-tosec wird Teil von Mapal

Anzeige

Seit 1. September 2018 ist Voha-tosec Werkzeuge ein neues Mitglied der Mapal Gruppe. „Wir verstärken unser Engagement im Werkzeug- und Formenbau“, erläutert Dr. Jochen Kress, geschäftsführender Gesellschafter von Mapal Dr. Kress, den Schritt. Er freut sich mit Voha-tosec ein Unternehmen in der Mapal-Gruppe zu begrüßen, „das umfassende Kompetenzen in diesem Bereich vorzuweisen hat.“Voha-tosec aus dem nordrhein-westfälischen Lindlar bietet Fräswerkzeuge sowie Dienstleistungen im Höchstleistungsbereich an. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und weist einen Umsatz von rund 5 Mio. Euro auf. Geschäftsführer Carsten Klein verspricht sich, durch Mapals globale Präsenz und Vertriebsnetz weiter zu wachsen.

24. September 2018

Hier finden Sie mehr über: