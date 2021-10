Vorbereitung auf die FMB-Süd 2022 in Augsburg läuft intensiv

Der Start der FMB – Zuliefermesse Maschinenbau in Bad Salzuflen (am 10. November) steht kurz bevor. Die Veranstalter der Messe freuen sich sehr darauf, denken aber auch schon weiter. Christian Enßle, Head of Cluster FMB: „Parallel arbeiten wir intensiv an der Vorbereitung der FMB-Süd, die im Februar 2022 in Augsburg stattfinden wird.“

Angeregt wurde diese Messe von Ausstellern der FMB in Bad Salzuflen. Der Grundgedanke: Warum nicht das bewährte Konzept, das Besucher in der Nordhälfte Deutschlands anspricht, auf den Süden Deutschlands übertragen?

Im Februar 2022 findet die FMB-Süd bereits zum fünften Mal statt

Mit der FMB-Süd haben die Veranstalter dieses Konzept im Jahr 2017 in die Tat umgesetzt: eine kompakte Messe, die das gesamte Spektrum der Zulieferindustrie für den Maschinenbau abdeckt. Im Februar 2022 findet sie – nach einer corona-bedingten Pause – bereits zum fünften Mal statt.

In der aktuellen Situation, die noch immer von Vorsicht und Einschränkungen bei Reisen und größeren Menschenmengen geprägt ist, bietet die FMB-Süd zusätzliche Pluspunkte. „Der Messeplatz ist schnell erreichbar aus dem stärkstem Wirtschaftsraum Deutschlands. Der Besucher kann hier Kontakte zu Zulieferern aus allen relevanten Branchen knüpfen: von der Metall- und Kunststoffverarbeitung über die Antriebs-, Steuerungs- und Automatisierungstechnik bis zu industrienahen Dienstleistungen. Das sind beste Voraussetzungen für einen effizienten Arbeitstag“, unterstreicht Enßle.

Global Player, aber auch regional tätige Zulieferer stellen aus

Ein weiteres Kennzeichen der FMB-Süd ist die Tatsache, dass sowohl Weltmarktführer als auch kleine, teils hoch spezialisierte Zulieferer ihr Produktprogramm und ihre Kompetenz vorstellen. Allein im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik sind – um nur Beispiele zu nennen – Global Player wie ABB Stotz-Kontakt, Bihl + Wiedemann, Getriebebau Nord, Hiwin, Igus, Nadella und RK Rose + Krieger vertreten.

Zugleich finden Besucher auf der Messe aber auch regional tätige Zulieferer für Aufgaben wie Blechbearbeitung, Schweißbaugruppen, Kunststoff-Spritzgussteile, Metallbau, Laserteile und für die Oberflächenbehandlung. „Die Mischung macht‘s – das unterscheidet uns von den Fachmessen“, so Enßle.

Mit diesem Konzept hat sich die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau in Bad Salzuflen einen festen Platz in der Industriemesse-Landschaft erarbeitet. Mit der FMB-Süd können Maschinenbauer und produzierende Unternehmen in der Südhälfte Deutschlands von diesem Konzept profitieren. Die FMB-Süd findet am 16. und 17. Februar 2022 in der Messe Ausgburg statt. (bec)

Kontakt:

Easyfairs GmbH

Meisenstraße 94

33607 Bielefeldt

Tel.: +49 521 96533–66

E-Mail: service@fmb-messe.de

Website: www.fmb-sued.de