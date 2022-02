Voss Fluid hat die Mehrheit an Hyptec erworben

Für Wasserstoffanwendungen der neuesten Generation: Voss Fluid hat die Mehrheit an der österreichischen Hyptec GmbH erworben. Durch den Zusammenschluss erweitert der Hersteller moderner Rohrverbindungssysteme sein Portfolio um effiziente Hochdruckventilkomponenten für Wasserstoffanwendungen und den fluiden Gastransport.

In Kombination mit dem bewährten Voss-Lok-40-Rohrumformsystem bündeln beide Partner Synergien, um leckagesichere Verbindungen für entsprechende Antriebssysteme zu schaffen. Die Aktivitäten in diesem Bereich sind im Geschäftsfeld „Fluid-Transport & -Speicherung“ strategisch vereint.

Innovationspartner und Ventiltechnik für eine grüne Zukunft: Unter diesem Motto entwickelt und vertreibt die 2010 gegründete Hyptec GmbH Wasserstoff- und Erdgastechnologie. Das Portfolio des österreichischen Unternehmens umfasst Behälterventile, Druckregeleinheiten, Rückschlagventile und End Plug Units (EPU).

Ein USP: Die Ventile werden im Hochdruckbereich angewendet, sind aber bis zu viermal kleiner und sechsmal leichter als vergleichbare Modelle. Daraus resultiert ein fast lautloser Betrieb mit einem geringeren Energieverbrauch.

Hochdichte Verbindung in wasserstoffbasierenden Antriebssystemen

Das fortschrittliche Behälterventil entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem Voss-Lok-40-Rohrumformsystem, das seine Stärken vor allem in den Bereichen Dichtheit, Montagefreundlichkeit und hoher Wirtschaftlichkeit ausspielt. Die modernen Ventile passen perfekt auf die Voss-Lok-40-Kontur und schaffen damit eine hochdichte Verbindung in wasserstoff- und gasbasierenden Antriebssystemen – insbesondere für den Hochdruckbereich von bis zu 700 bar.

Expertise wächst zusammen

Einen Namen gemacht als führender Marktbegleiter hat sich Hyptec vor allem mit seinem hochmodernen Testcenter für hydraulische und pneumatische Prüfungen. Dort werden unter anderem Wasserstofftanks für namhafte Unternehmen aus ganz Europa getestet. Lange Zeit war dieses Center das Standbein der Hyptec GmbH.

Durch die neue Partnerschaft mit Voss Fluid rücken die Ventile nun mehr in den Vordergrund. Diese Ventile punkten in erster Linie mit ihrer kompakten Ausführung basierend auf hoher Ingenieurskunst. Mittlerweile erstreckt sich das Portfolio über alle Ventile vom Behälter bis zur Brennstoffzelle. Aus dem Zusammenschluss von Voss Fluid und Hyptec entstehen durch die sich sehr gut ergänzenden Produktlösungen Systeme für Wasserstoffanwendungen sowie für den fluiden Gastransport.

Stärken bündeln mit Fokus auf Wasserstoff und darüber hinaus

Voss Fluid und Hyptec passen in ihrem Bestreben, die Wasserstoff-Technologie voranzutreiben, ideal zusammen. Diese Kompetenzen fließen im neuen Geschäftsbereich „Fluid-Transport & -Speicherung“ zusammen. Für Christian Mertens, Geschäftsführer von Voss Fluid, war aber auch der zwischenmenschliche Faktor ausschlaggebend für die Zusammenarbeit: „Mit Hyptec haben wir einen technisch führenden, hochinnovativen Anbieter von Wasserstoff-Hochdruckventilkomponenten und Prüfungen als Partner auf Augenhöhe gewonnen.“

„Dieses Verhältnis ist uns wichtig, denn mit dem Zusammenschluss wachsen die Kompetenzen beider Seiten zusammen und ergänzen sich perfekt. Dadurch erweitert sich unser Produktportfolio, und unsere Chancen in diesem sich dynamisch entwickelnden Markt verbessern sich deutlich. Und nicht zuletzt stimmt einfach die Chemie – auch weil es menschlich hervorragend zusammenpasst“, so Mertens weiter.

Die durch die Zusammenarbeit stark angestiegene Innovationskraft soll die beiden Unternehmen in einem zukünftig enorm wachsenden Geschäftsfeld als Bench-Mark Partner etablieren.

Thomas Höller, Geschäftsführer der Hyptec GmbH resümiert: „Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein innovatives, global agierendes Unternehmen, das die Wasserstofftechnologie als Basis der zukünftigen Mobilität und Energieversorgung zur Erreichung unserer Klimaziele als eines ihrer strategischen Ziele in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellt. Wir bündeln die Stärken wie Innovation, Flexibilität, Verlässlichkeit und globale Marktbetreuung, um den Erfolg unserer Kunden weiter gewährleisten zu können.“ (bec)

Kontakt:

Voss Fluid GmbH

Lüdenscheider Straße 52–54

51688 Wipperfürth

Tel.: +49 2267 63–0

E-Mail: marketing@voss-fluid.net

Website: www.voss-fluid.de