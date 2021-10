Wafios investiert 10 Mio. Euro in Campus für Elektromobilität in Reutlingen

Der Aufsichtsrat der Wafios AG genehmigt einstimmig den Vorschlag des Vorstandes zur Gründung des Wafios-E-Mobilitäts-Campus im ehemaligen Reutlinger Südwerk. In der Aufsichtsratssitzung am Freitag den 15. Oktober gab es eine wichtige Weichenstellung für die zukünftige Ausrichtung der Wafios AG in Reutlingen.

Der Aufsichtsrat stimmte der 10 Millionen Euro Investition zur Gründung und Aufbau des Wafios Campus für Elektromobilität zu. Die Investitionssumme von zehn Millionen Euro verteilt sich auf fünf Millionen für den Maschinenpark zur Musterteile- und Prototypenfertigung, drei Millionen für Gebäudemodernisierung und zwei Millionen für Infrastruktur und Arbeitsplatzmaßnahmen. Die Gesamtfläche wird 1800 m2 umfassen, bei Bedarf sind weitere Flächen vorhanden.

Im E-Mobilitäts-Campus werden künftig die Aktivitäten von Wafios zur Elektromobilität gebündelt. Die Maschinenentwicklung, das Kundenzentrum bis hin zur Fertigung von Prototypen- und Musterteilen sowie die Inbetriebnahme von Kundenmaschinen befinden sich im Campus künftig unter einem Dach.

Die historische Fabrikhalle im Produktionsverbund der Wafios AG am Standort Reutlingen wird zum Hightech Zentrum der Elektromobilität gewandelt. Wafios setzt damit die bereits vor über für Jahren begonnenen Entwicklungen und Anstrengungen in diesem Bereich fort und verstärkt ihr Engagement in der Zukunftstechnologie.

Damit setzt Wafios auch ein klares Signal und Bekenntnis zu dem Stammsitz in Reutlingen. Für den Auf- und Ausbau des Technologiezentrums werden auch neue Mitarbeiter für Wafios gesucht.

Biegetechnologie für Hairpins

Das Engagement von Wafios im Bereich der Elektromobilität begann vor mehr als fünf Jahren mit der Entwicklung neuer Biegetechnologien für Stromschienen und in der Folge auch für Hairpins als zentralem Baustein zur Herstellung von Statoren für Elektromotoren. Allein im Bereich der Prototypen Fertigung konnten in den letzten drei Jahren die Umsätze vervielfacht werden.

Die Biegetechnologie für Hairpins ist das Ergebnis der Transformation von 128 Jahren Erfahrung in der Drahtverarbeitung und über 45 Jahren Knowhow in der CNC-Technik für das Drahtbiegen. Wafios bringt dabei den Draht nicht als bewegliches Objekt einfach in Form, sondern führt und verarbeitet den Werkstoff, so dass definierte und reproduzierbare Bauteile entstehen.

Der von Wafios entwickelte Speedformer kann mittels Softwaresteuerung verschiedenste Bauteile ohne Werkzeugwechsel produzieren und erreicht dabei eine Taktzeit von 1 bis 1,3 Sekunden pro Teil. Dies bedeutet nicht weniger als den Sprung von der Prototypenfertigung hin zur Serie. (fr)

