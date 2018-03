Wandlungsfähige Produktion im Fokus

Anzeige

Am 26. April 2018 findet das nächste Komet Ideen-Forum statt. Das Thema lautet in diesem Jahr: „Menschen, Ideen, Werkzeuge – Trends und Thesen zu einer wandlungsfähigen Produktion“.

Die industrielle Produktion wird ständig komplexer, Produkte werden immer individueller, Innovationszyklen immer kürzer. Das Beherrschen von Komplexität ist die zentrale Herausforderung der Zukunft. Wandlungsfähigkeit ist daher der neue Erfolgsfaktor für Unternehmen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Denn das Verhalten von Angebot und Nachfrage verändert sich rasant und kontinuierlich. Deutlich verkürzte Produktlebenszyklen, hoher Innovationsdruck, Variantenvielfalt und volatile Absatzschwankungen erschweren Planungen nicht nur, sondern machen sie stellenweise annähernd unmöglich. Am Markt überleben nur die Unternehmen, denen es gelingen wird, Produktionssysteme schnell und effizient auf die neuen Herausforderungen einzustellen.

Welches Maß an Wandlungsfähigkeit braucht die produktionstechnische Industrie, um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein? Welche Art von Wandlungsfähigkeit ist im Zuge der zunehmenden Digitalisierung gefordert? Und was bedeutet das konkret für das Arbeiten in internationalen Netzwerken und die Neugestaltung der Wertschöpfungskette?

Diese Fragen will das diesjährige Ideen-Forum der Komet Group in Besigheim klären. Hochkarätigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik diskutieren mit den Besuchern Trends und Thesen der Produktion der Zukunft und warum Effizienz, Flexibilität und Produktivität zentrale Erfolgsfaktoren sind. Mit dabei sind Dr. Christof Bönsch (ehemaliger Komet-Geschäftsführer), Christian Baudis (Digital-Unternehmer, ehemaliger Google-Deutschlandchef), Prof. Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung), Albrecht Reimold (Vorstand Produktion und Logistik, Porsche AG), Fabian Kienbaum (Chief Empowerment Officer der Kienbaum Consultants International GmbH), Andreas Hoberg (Vorstand Vertrieb, Ingenics AG) sowie Prof. Thomas Bauernhansl (Leiter des Fraunhofer-Institut IPA und des IFF der Universität Stuttgart).

27. März 2018