Mit 18,5 Mio. Downloads in drei Monaten steht die Corona-Warn-App derzeit an der Spitze der deutschen App-Charts. Ihre Wirkung kann sie aber bislang nur sehr eingeschränkt entfalten, da sie noch nicht flächendeckend genutzt wird. „Auch wenn ihr Einsatz freiwillig ist sollte sich jeder in der Pflicht fühlen, die Corona-Warn-App zu installieren, um sich und andere zu schützen und unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben wieder in normale Bahnen zu lenken“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Gerade bei steigenden Infektionszahlen sei es für die Gesundheitsämter immer schwieriger, Risikokontakte zeitnah, zuverlässig und vollständig nachzuvollziehen. Die Corona-Warn-App könne das leisten, woran sich die Gesundheitsämter die Zähne ausbeißen. „Wir müssen die App nutzen, wenn wir gut durch Herbst und Winter kommen wollen“, so Berg weiter. „Es gibt keinen Grund, die App nicht zu nutzen, denn sie funktioniert, sie ist kostenlos und sie schützt die persönlichen Daten optimal.“

