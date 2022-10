Maximator Jet und Innomax werden strategische Partner

Maximator Jet hat Ende September 2022 eine strategische Allianz mit Innomax vertraglich besiegelt. Mit der Partnerschaft erweitert sich das Portfolio des Schweinfurter Wasserstrahl-Pioniers um die gesamte Produktpalette des US-amerikanischen Weltmarktführers Omax mitsamt dem dazugehörigen ganzheitlichen Kundenservice.

Der zum Hypertherm Konzern gehörige US-amerikanische Hersteller Omax steht für hochpräzise abrasive Wasserstrahlschneidsysteme, die besonders einfach zu bedienen, leise, sauber und verschleißfest sind.

Jede Wasserstrahlschneidanlage wird im amerikanischen Werk in Kent komplett gefertigt, geprüft und vor Auslieferung einzeln getestet. Die sehr robuste und energiesparende Omax Wasserstrahlpumpe, das speziell für das Wasserstrahlschneiden entwickelte Omax Intelli-Trax Führungssystem und die vom Hersteller selbst programmierte Intelli-Max Zeichnungs- und Steuerungssoftware garantieren perfekt aufeinander abgestimmte Schneidprozesse. 7000 Anlagen dieses Herstellers sind bereits weltweit in Betrieb, mit einem jährlichen Zuwachs von 400 Anlagen. Die gewonnenen Erfahrungen fließen kontinuierlich in die Entwicklung ein und eröffnen Zugang zu einem unvergleichlichen Anwendungs-Know-How, das Fertigungsprozesse aller Art nachhaltig zukunftsfähig machen kann.

Für den deutschen Omax-Vertrieb und kundennahen Support zeichnet sich die Mönchengladbacher Innomax AG bereits seit 20 Jahren verantwortlich.

Umgekehrt bringt Maximator Jet als unabhängiger Player 25 Jahre Wasserstrahl-Know-How und einen strategisch wichtigen Standort in Mitteldeutschland in die Omax-Vertriebsorganisation ein. Bis zum Jahreswechsel soll auch das Test- und Schulungszentrum am Standort Schweinfurt auf Omax umgerüstet sein. (eve)