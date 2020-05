Werkzeugbau: WBA-Community trifft sich erstmals virtuell

Anzeige

Im Fokus des ersten virtuellen Treffens der WBA-Community standen aktuelle Entwicklungen in der Branche und der WBA sowie der Sand laufender Projekte.

Die Corona-Pandemie macht deutlich, wie wichtig die Digitalisierung von Unternehmens- und Produktionsprozessen ist. Passend dazu liegt der Schwerpunkt im Bereich Softwareentwicklung der WBA Aachener Werkzeugbau Akademie auf der Entwicklung maßgeschneiderter Apps, der Integration bereits bestehender Apps sowie der Kombination von Hardware und Software. Lösungskonzepte für den Werkzeugbau werden für verschiedenste Systemumgebungen wie Desktop, Web und mobile Endgeräte angeboten.

Projekte in vier Bereichen

Darüber hinaus findet in der WBA-Community derzeit die Zusammenarbeit in zehn Projekten aus den vier Bereichen Trendscouting, Konzeptentwicklung, Technologieanwendung und Best-of-Benchmark statt. Während die Kick-off-Meetings der Projektteams zu Beginn des Jahres noch persönlich bei einem Community-Mitglied vor Ort stattfinden konnten, wurden die darauffolgenden Arbeitstreffen aufgrund der Corona-Pandemie bereits digital durchgeführt. Auf diese Weise konnte die Weiterarbeit sichergestellt werden. Erstmalig werden in diesem Jahr auch Projekte von Kooperationsmitgliedern durchgeführt. Kooperationsmitglieder der WBA sind dem Werkzeugbau nahestehende Unternehmen wie beispielsweise Maschinenhersteller, IT-Dienstleister oder Materiallieferanten. Die WBA ist in diesen Projekten unterstützend tätig.

Neue Mitglieder, neue Studien

Die Community begrüßt in diesem Jahr die neuen Mitglieder Erco GmbH, Fassnacht Werkzeug-Formenbau sowie KM Alati D.O.O. Damit steigt die Community der WBA auf insgesamt 87 Unternehmen an.

Sie alle erleben momentan herausfordernde Zeiten. Deshalb bietet die WBA nicht nur mit der Initiative „WBA hilft – Unterstützung in Krisenzeiten“ einige Hilfestellungen an, sondern gibt auch mit der Studie „Tooling in Germany 2020“ wichtige Orientierung, um den Status quo eines Unternehmens und der Branche einschätzen und sich auch künftig erfolgreich im Wettbewerb positionieren zu können. Zusätzlich dient die neue Studie „Predictive Maintenance“ als Leitfaden zur Entwicklung und Implementierung vorausschauender Wartung für Werkzeugbaubetriebe und Serienproduzenten. Die Studien stehen auf der Homepage der WBA zum kostenlosen Download bereit: https://werkzeugbau-akademie.de/aktuelles/downloads/.

Jahrestreffen im November

Der persönliche Austausch und das gemeinsame Netzwerken bleiben feste Bestandteile des Community-Gedankens. Daher lädt die WBA – sofern es die Umstände bis dahin zulassen – für den 18. November 2020 zu ihrem Jahrestreffen ein. Die Besonderheit in diesem Jahr: Die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie hat gleichzeitig ihr 10-jähriges Bestehen.

