WBA-Kompaktkurs „Industrieller Werkzeugbau“

Die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH vermittelt am 16. und 17. März 2022 Grundlagen, um erfolgreich den Weg vom traditionell geprägten, werkstattorientierten Werkzeugbau zum industriellen Werkzeugbau zu beschreiten.

Damit Unternehmen sicher auf Krisen und unvorhersehbare Ereignisse reagieren können, bedarf es einer anpassungsfähigen und flexiblen Struktur. In der Werkzeugbaubranche ist die Basis dafür die Industrialisierung der Produktion und Prozesse.

Der Kompaktkurs „Industrieller Werkzeugbau“ vermittelt daher am 16. und 17. März 2022 von 09:00 bis 16:00 Uhr Grundlagenwissen rund um die Handlungsfelder des industriellen Werkzeugbaus mit Themen wie Werkzeug- und Prozessstandardisierung sowie Methoden des Prozessmanagements.

Der Kurs findet hybrid – wahlweise vor Ort in Aachen oder digital – statt und richtet sich an Fertigungsfachkräfte und -leiter sowie an Führungskräfte und Ge-schäftsführer von Werkzeugbaubetrieben.

„1.599 € beträgt die Wertschöpfung pro Tag bei den Top-Werkzeugbau-Betrieben. Wir zeigen Ihnen auf, wie solche Erfolge entstehen und vermitteln Ihnen ein umfassendes Verständnis für die industrielle Produktion von Werkzeugen in der Einzel- und Kleinserienfertigung“, verspricht Prof. Wolfgang Boos, geschäftsführender Gesellschafter der WBA.

„Was unseren Kurs-Klassiker der ersten Stunde bei Teilnehmern so beliebt macht, ist der hohe Praxisbezug, den wir mit dem Einsatz anwendungsnaher Lernspiele, Methoden-Workshops und anschaulicher Use Cases sicherstellen“, so Boos weiter.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme kann vor Ort in Aachen oder digital erfolgen. Die Kosten betragen 995,00 €. Mitglieder der WBA erhalten einen Rabatt in Höhe von 30 %. Die Anmeldung ist hier möglich.

Aus- und Weiterbildung im Werkzeugbau

Seit ihrer Gründung unterstützt die WBA Unternehmen der Werkzeugbau-Branche dabei, Innovationen voranzutreiben, Flexibilität zu erhöhen und Effizienz zu steigern, um die aktuellen Herausforderungen der Branche zu meistern und somit langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Sie adressiert die Branche dazu in drei unterschiedlichen Wissensstufen:

Web-Seminare geben als einstündige „Themenimpulse“ einen ersten Einblick in Fakten und Trends sowie Strategien und Lösungen zu organisatorischen und technologischen Fragestellungen.

geben als einstündige „Themenimpulse“ einen ersten Einblick in Fakten und Trends sowie Strategien und Lösungen zu organisatorischen und technologischen Fragestellungen. Kompaktkurse zeigen in mehrtägigen Veranstaltungen „Basiswissen“ auf, indem die Zusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren eines zukunftsfähigen Werkzeugbaus und ein umfassendes Verständnis für die industrielle Produktion von Werkzeugen in der Einzel- und Kleinserienfertigung vermittelt werden.

zeigen in mehrtägigen Veranstaltungen „Basiswissen“ auf, indem die Zusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren eines zukunftsfähigen Werkzeugbaus und ein umfassendes Verständnis für die industrielle Produktion von Werkzeugen in der Einzel- und Kleinserienfertigung vermittelt werden. Intensivkurse ermöglichen die spezifische Auseinandersetzung mit „Expertenwissen“ zu einem relevanten Thema rund um den industrialisierten, digital vernetzten und nachhaltigen Werkzeugbau.

Neu ist 2022, dass ausgewählte Kurse bei Partnerunternehmen durchgeführt werden. Außerdem findet erstmalig der WBA Innovation Day statt. An diesem Tag werden exklusive Einblicke in WBA-Forschungsergebnisse zum Werkzeugbau der Zukunft gewährt und gemeinsam in Fachvorträgen und Workshops Ansätze zur Übertragung auf das eigene Unternehmen entwickelt.

Anmeldung und Einblick in das vollständige Weiterbildungsprogramm sind auf der Homepage der WBA möglich. (bec)

Zum WBA-Weiterbildungsprogramm 2022