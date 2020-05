Web-Sessions informieren über Technik-Trends

Anzeige

Metav Web-Sessions starten am 15. Juni 2020 – die digitale Plattform für die Metallbearbeitung informiert über Lösungen für die Produktion in der Zeit nach Corona.

Vom 15. bis 19. Juni 2020 lädt Metav-Veranstalter VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) zu Web-Sessions unter dem Motto „Let’s talk about innovation“ ein. „Nachdem die Metav 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, wollen wir Besuchern und Ausstellern mit den Metav Web-Sessions einen Ausgleich bieten“, sagt VDW-Geschäftsführer Dr. Wilfried Schäfer. Frühzeitig vor der Metav reloaded im März des kommenden Jahres bieten die Metav Web-Sessions eine Plattform für Anwender aus der Metallbearbeitung, sich über Innovationen in der Produktionstechnik auf dem Laufenden zu halten.

Gute Chance, mit Kunden im Dialog zu bleiben

„Die größte Herausforderung für die Industrie besteht darin, wie Unternehmen ihre Produktion nach dem Lock-down wieder hochfahren, ihren Absatz stabilisieren und schnell lieferfähig werden können“, beschreibt Schäfer die Situation. Deshalb hätten die Metav-Aussteller in kürzester Zeit die Einladung des VDW angenommen, denn mit den Metav Web-Sessions haben sie die Chance, den Dialog mit ihren Kunden wieder aufzunehmen und darzustellen, welchen Beitrag ihre Produkte für die Neuaufstellung der Produktion leisten können.

90 Vorträge an fünf Tagen

Fast 90 Firmen werden an fünf Tagen von 09.00 bis 18.00 Uhr Fachvorträge zu den Themenschwerpunkten Digitalisierung, Präzisionswerkzeuge, Werkzeugmaschinen und Systeme, Software, Messtechnik und Qualitätssicherung, additive Fertigung, Komponenten und Systeme, Medizintechnik und Dienstleistungen halten, in Deutsch und teils auch in Englisch. „Damit sind die Metav Web-Sessions komplett ausgebucht“, freut sich Stephanie Simon, Projektreferentin Messen und Organisatorin der Veranstaltung. Wie auf der richtigen Metav könnten Besucher zwischen den Anbietern vergleichen, Fragen stellen und mit den Produktionsexperten diskutieren, erläutert sie weiter. „Wir freuen uns sehr auf spannende und inspirierende Vorträge, denn die Aussteller können mit vielen verschiedenen Formaten von der Powerpoint-Präsentation über Bilder, Videos, Simulationen und vieles mehr arbeiten“, sagt Simon. Sie ist überzeugt, dass die Corona-Krise durchaus auch die Chance berge, Erfahrungen mit neuen Webformaten zu sammeln, die reale Messen zukünftig ergänzen könnten.

Das sieht Udo Hipp, Marketingleiter bei der Berthold Hermle AG in Gosheim ähnlich: „Wir sehen mit den Metav Web-Sessions einen guten Weg, mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten und zu bleiben und sind gespannt auf die Resonanz und auch auf das Feedback. Die Web-Sessions sind sicherlich auch zukünftig eine gute Ergänzung im Marketing-Mix.“

Die Webseite www.Metav-websessions.de ist jetzt online gegangen. Interessenten können sich dort über das komplette Programm informieren und sich anmelden.

Kontakt:

VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken

Corneliusstr. 4

60325 Frankfurt/M.

Tel.: 069 756081–0

www.vdw.de