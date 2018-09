Weiler liefert Drehmaschinen für die Ausbildung

Anzeige

Der Emskirchener Maschinenbauer Weiler Werkzeugmaschinen liefert 14 Präzisions-Drehmaschinen an das Wirtschaftsförderinstitut (WIFI) Kärnten. Am Standort Klagenfurt werden sie künftig für die Aus- und Weiterbildung in Metallberufen eingesetzt.

Die Maschinen des Typs E30 kommen zum Beispiel bei Umschulungen, Meister- und Lehrabschlussprüfungen zum Einsatz. Das Vorgängermodell E35 war 23 Jahre im Einsatz. Die ehemals moderne Steuerung war laut Frank Schöffmann, Werkstättenkoordinator in Klagenfurt, schließlich veraltet. Statt dem heutigen USB-Standard hatten die alten Drehmaschinen Diskettenlaufwerke.

Weiler-Geschäftsführer Alexander Eisler sieht im WIFI einen Partner mit Vorbildcharakter für weitere Betriebe.

25. September 2018

Hier finden Sie mehr über: