Weiler und Kunzmann laden zur Hausmesse

Die Partner Weiler und Kunzmann laden auf ihrer Hausmesse zum Mitmachen und Ausprobieren rund um die digitale Zukunft des Drehens und Fräsens ein. Die Open House „Der digitale Vorsprung in Ausbildung und Industrie findet am 22. und 23. Juni am Unternehmenssitz von Weiler in Emskirchen statt.

Zukunftstester gesucht: Digitales Lernen selbst ausprobieren

Live können die Besucher an beiden Tagen von 9.00 bis 17.00 Uhr zum Beispiel die neue digitale Lernplattform Education 4.0 der beiden Partnerunternehmen ausprobieren – entweder an einer der speziell konfigurierten Dreh- und Fräsmaschinen oder per Computer an deren digitalem Zwilling.

Weiler und Kunzmann laden Auszubildende, Lehrer und Ausbilder ein, sich auf der Hausmesse selbst als Zukunftstester zu versuchen. Mit Education 4.0 wollen die beiden Maschinenbauer die Metallausbildung modernisieren und attraktiver gestalten. Sie sehen ihren Einsatz als Beitrag zur Bekämpfung des Facharbeitermangels in der Zerspanung.

Einsatz von Augmented Reality und virtuelle Realität in der Fertigung

Darüber hinaus können die Teilnehmer den Einsatz von Augmented Reality (AR) bei einer Kunzmann Fräsmaschine erleben und einer servokonventionellen Drehmaschine Weiler C50 HD in der virtuellen Realität (VR) begegnen.

Maschinenausstellung mit neuen Dreh- und Fräsmaschinen

Die Maschinenausstellung zeigt neben bekannten Maschinen erstmals auch die neue CNC-Fräsmaschine WF 610 CNC von Kunzmann und die neue servokonventionelle Präzisions-Drehmaschine C35 HD. Bei Führungen durch die Produktionshallen sind verschiedene Großmaschinen in der Montage zu sehen. Ausstellungen und Partnerstände zahlreicher Unternehmen und Institutionen laden zu Fachgesprächen ein.

Stündlich Fachvorträge und Podiumsdiskussionen

Daneben gibt es im Stundentakt Vorträge und Podiumsdiskussionen. Rund um Education 4.0 stehen Ausbildungsthemen wie „Individualisierung des Lernens“, „Smarte Visualisierungen“ und „Mobiles Lernen“ auf der Agenda. Referenten kommen von Weiler, Kunzmann, Kuka, Schaeffler, der Maschinenbauschule Ansbach und der Nachwuchsstiftung Maschinenbau des VDMA. Mit der digitalen Zukunft in der Fertigung beschäftigen sich unter anderem Vertreter der Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden und der Firma Mitutoyo. Sie sprechen über „Chancen der NC-Programmierung von der Konstruktion bis zur Fertigung“ und über „Smartes Messen an smarten Maschinen“. (kf)