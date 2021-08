Welche Industrie-Messen 2021 stattfinden

Die Pandemie hat die Veranstaltungswelt weiterhin im Griff. Welche Messen im Industrieumfeld in diesem Herbst und Winter noch stattfinden, ob live oder virtuell, wir haben die wichtigsten Informationen zu Terminen und Austragungs-Formen zusammengestellt.

Noch immer wirbelt die Corona-Pandemie die Veranstaltungs- und Messelandschaft durcheinander: Zahlreiche Messen sind 2021 abgesagt oder in den virtuellen Raum verlegt worden. Hier finden Sie Informationen zu Terminen und Austragungs-Formen relevanter Industrie-Messen:

IAA Mobilty, München; 7. bis 12. September

Die Internationale Automobilausstellung IAA Mobility bildet laut Veranstalter vom 7. bis 12. September in München die Mobilität der Zukunft ab.

Husum Wind, Husum; 14. bis 17. September

Die Fachmesse für die Windenergie ist als Präsenzveranstaltung messe im norddeutschen Husum geplant.

Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium (AWK), Aachen; 22. und 23. September

Beim 30. AWK diskutieren Experten aus Forschung und Industrie in einem hybriden Format darüber, wie produzierende Unternehmen durch bedarfsgerechte Datenerfassung zu fehlerfreien Verbesserungen gelangen. Mehr in unserem Sonderteil ab Seite 35.

Fachpack, Nürnberg; 28. bis 30. September

Die Fachpack in Nürnberg soll als Präsenz-Messe für die Verpackungsindustrie stattfinden.

Parts2clean, Stuttgart; 5. bis 7. Oktober

Die Messe für industrielle Teile- und Oberflächenreinigung kann in Stuttgart besucht werden.

Vision, Stuttgart; 5. bis 7. Oktober

Die Veranstaltung für Trendthemen der Bildverarbeitung findet im zweijährigen Turnus statt, vom 5. bis 7. Oktober auch wieder live in Stuttgart.

Motek/Bondexpo, Stuttgart; 5. bis 8. Oktober

Die 39. Ausgabe der Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung ist real geplant. Parallel dazu findet die 14. Bondexpo, internationale Fachmesse für Klebtechnologie, statt.

Fakuma, Friedrichshafen; 12. bis 16. Oktober

Die Fachmesse für Kunststoffverarbeitung Fakuma in Friedrichshafen ist als Präsenz-Messe angedacht.

FMB, Bad Salzuflen; 10. bis 12. November

Die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau 2021 findet vor Ort im Messezentrum Bad Salzuflen statt.

Compamed und Medica, Düsseldorf; 15. bis 18. November

Auf der Fachmesse Compamed kommen Produktentwickler und Zulieferer der Medizinbranche in Düsseldorf zusammen. Die Medica, spezialisiert auf die Branche der Medizintechnik, findet parallel statt.

Formnext, Frankfurt; 16. bis 19. November

Die Formnext, Messe für die additive Fertigung, in Frankfurt wird in diesem Jahr mit einem hybriden Messekonzept abgehalten.

Fastener Fair Connect; 17. und 18. November

Die Fastener Fair Connect findet als reines Online-Event für die Verbindungs- und Befestigungsindustrie statt.

SPS, Nürnberg; Termin: 23. bis 25. November

2021 können sich Besucher vor Ort in Nürnberg auf der Fachmesse für smarte und digitale Automation über Branchenthemen informieren. Parallel dazu geht die SPS on air als Online-Format an den Start. (nu)