Anzeige

Eine Analyse des Fraunhofer IAO unter 1600 Büroarbeitenden zeigt auf, wie die „Transformation von Arbeitswelten“ gelingt. Ist zum Beispiel die Unternehmensleitung treibende Kraft der Veränderungen (und lebt sie vor) und können sich die Mitarbeiter wirkungsvoll in den Wandel einbringen, stellen sich Erfolge am schnellsten ein – sowohl neue Arbeitstechnologien als auch die Vielfalt in der Arbeitsumgebung werden dann intensiver genutzt. Zudem verstärke sich die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden enorm. Zum Download der 30-seitigen Studie: http://hier.pro/kZxqi

16. Oktober 2019