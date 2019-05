Anzeige

Mit 1,46 Mrd. Euro erzielte die Wilo-Gruppe 2018 zum neunten Mal in Folge gesteigerte Umsatzerlöse – diesmal mit einem Plus von währungsbereinigt 6,2 %, so die Angaben. CEO Oliver Hermes erklärt den Erfolg mit dem Ausbau multilateraler Partnerschaften und Netzwerke sowie durch die „konsequente Umsetzung der digitalen Transformation“. Die Investitionen in diesem Bereich seien neben gestiegenen Rohstoffpreisen und Aufwendungen für Reorganisationsmaßnahmen auch der Grund dafür, dass das operative Ergebnis (Ebit) mit 91,9 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert blieb. „Wir sind auf Langfristigkeit ausgerichtet“, betont Hermes.

3. Mai 2019