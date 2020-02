Anzeige

Vom 12. bis 15. März findet die 27. Win Eurasia in Istanbul statt. Auf der von der Deutschen Messe veranstalteten internationalen Fertigungsmesse werden technologische Neuheiten rund um Industrie 4.0 vorgestellt. Rund 2200 nationale und internationale Aussteller bieten in 11 Hallen einen Überblick über die gesamte Fertigungsindustrie. Von Metallverarbeitung, Verbindungsschweißen, Industrieautomation und Antriebstechnik über hydraulische und pneumatische Anwendungen sowie Elektrotechnik bis hin zu Intralogistik werden alle Industriebereiche im Tüyap Fair and Congress Center vertreten sein.

Sonderschauen stellen Zukunftsthemen sowie die Produktion von morgen in den Fokus. Neu in diesem Jahr ist die Sonderschau 5G-Arena. Sie informiert über aktuelle Entwicklungen, Produkte und Lösungen der 5G Mobilfunkgeneration für die Industrie. In der messebegleitenden Konferenz werden Experten zukunftsweisende Visionen der Industrie von morgen diskutieren. Ferner zeichnet der Wettbewerb Winovation zukunftsweisende Projekte aus.

13. Februar 2020

