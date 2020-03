Anzeige

Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG kann aus wirtschaftlicher Sicht auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückblicken und den Kurs der vergangenen Jahre fortsetzen. Das Handelsunternehmen für modulare C-Teile-Lösungen verzeichnete 2019 einen Umsatz von 582 Mio. Euro, was einer Steigerung von 2,5 % entspricht.

Mit über 20 Jahren Expertise auf dem Markt hat sich das Unternehmen als C-Teile-Partner für die Industrie etabliert. Die Voraussetzung für die professionelle industrielle C-Teile-Abwicklung ist ein Sortiment mit mehr als 1,1 Mio. Artikeln. Das Angebot reicht von der klassischen Verbindungs- und Befestigungstechnik über Hilfs- und Betriebsstoffe wie persönliche Schutzausrüstung und chemisch technische Produkte bis hin zu Sonderteilen nach Zeichnung. Mit der Erweiterung um das Tätigkeitsfeld Additive Manufacturing (3D-Druck) erfolgt gleichzeitig auch der Ausbau des bisherigen C-Teile-Spektrums um weitere Produktgruppen. Sie bilden die Basis für die direkte Belieferung der Kunden weltweit und für die vernetzten C-Teile-Lösungen in der Beschaffung, in der Intralogistik, am Montageplatz, an der Fertigungslinie oder in der Instandhaltung.