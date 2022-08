WZL und Fraunhofer IPT veranstalten Aachen Conference on Machining (ACM)

Die Zerspanung ist eine Schlüsseltechnologie für die Herstellung unzähliger Produkte und Bauteile, die in vielen Geschäftsfeldern von der Luft- und Raumfahrt über den Werkzeug- und Formenbau bis zur Medizintechnik nicht wegzudenken ist. Doch viele Branchen und Produktionsbereiche befinden sich zurzeit im Umbruch: Die Transformation im Mobilitätssektor, steigende Ansprüche an Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, aber auch der Trend zur Digitalisierung setzen Unternehmen unter Druck, schnell zu reagieren und ihre Zerspanungstechnologien weiterzuentwickeln, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Genau hier liegen auch große Chancen: So lässt sich mithilfe von Prozessdaten oder Methoden des Machine Learning die Bauteilqualität erhöhen und kostspieliger Ausschuss deutlich senken. Neue Bearbeitungskonzepte und Kühlschmierstrategien erlauben eine effiziente und ressourcenschonende Fertigung selbst sicherheitskritischer Komponenten.

Vom 21. bis 22. September 2022 dreht sich während der ersten Aachen Conference on Machining alles um die Zukunft der Zerspanung. Das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT richten die Präsenzveranstaltung gemeinsam aus und laden das Fachpublikum zum Erfahrungsaustausch ein.

Praxisnahe Vorträge, Live-Demonstrationen und Expertentreff

Die Aachen Conference on Machining (ACM) zeigt neben neuesten wissenschaftlichen Erkennt-nissen in etablierten Entwicklungsfeldern auch neue praktische Konzepte zur Gestaltung und Steuerung der spanenden Fertigung. Die Teilnehmenden erwarten anwendungsorientierte Vor-träge in sechs Sessions:

Werkzeugentwicklung, Maschinen- und Spannsysteme

Kühlschmierstrategien

Prozessgestaltung und Simulation

Überwachung und Steuerung

Digitaler Zwilling und intelligente Fertigung

Nachhaltigkeit

Live-Demonstrationen und Einblicke in die aktuellen Forschungsaktivitäten gibt es bei der um-fassenden Prüfstandführung am Fraunhofer IPT und im WZL. Die Pausen und die gemeinsame Abendveranstaltung in der historischen Aachener Altstadt laden zum Austausch und ausgedehnten Netzwerken ein. Abgerundet wird das Programm von einer Industrieausstellung führen-der Unternehmen aus diesem Technologiefeld und ihrer Anwenderbranchen.

Die Anmeldung zur Konferenz über den Veranstaltungspartner WZLforum. (ch)