Marina Bill zur IFR-Vizepräsidentin gewählt

Marina Bill wurde mit sofortiger Wirkung zur neuen Vizepräsidentin der Internationalen Federation of Robotics bestellt. Sie vertritt die IFR gemeinsam mit IFR-Präsident Milton Guerry. Der IFR-Vorstand wählte Marina Bill zur IFR-Vizepräsidentin, nachdem Klaus König von seinen Ämtern bei der IFR zurückgetreten ist.

Marina Bill ist Global Head of Marketing and Sales Robotics bei ABB, Mitglied des IFR Executive Board und derzeitige Vorsitzende des Robot Suppliers Committee.

Transformation mitgestalten

„Es gab noch nie eine aufregendere Zeit in unserer Branche als jetzt“, erklärte Marina Bill nach ihrer Wahl. „Wir befinden uns in einer Zeit beispielloser Veränderungen, sowohl was die Roboterisierung selbst angeht als auch die rasche Beschleunigung und Adaption ihres Einsatzes über eine Vielzahl an Industriezweigen. Ich freue mich, diese Transformation über die IFR mitgestalten zu können.“

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände, Bildungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. (bt)