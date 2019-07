Anzeige

Der digitale Wandel tangiert unterschiedlichste Felder in Unternehmen, von der Beschaffung bis zum Vertrieb und von der Organisation bis zur Strategieentwicklung. Dieses Buch will Unternehmern helfen, in ihrer Organisation Strukturen aufzusetzen, die es erlauben, die digitale Transformation systematisch anzugehen. Als Orientierungsrahmen dient ein Framework, das die Managementaufgaben strukturiert und die verschiedenen Konzepte übersichtlich zusammenfasst.

Digitale Transformation strategisch steuern, T. Hess, Springer Verlag 2019, 238 S., 24,99 Euro, ISBN: 978-3-658-24474-3

22. Juli 2019