Anzeige

Der Katalog 2019 zeigt das Gesamtprogramm aus den Bereichen Industrial Ethernet, fiberoptische Produkte und Medienkonverter und präsentiert sich in neuem, frischen Design. Einen Schwerpunkt nehmen diesmal Produktneuheiten mit PoE – Power over Ethernet – ein. Außerdem präsentiert der Anbieter eine Reihe von Produktneuheiten im Bereich Switches und Medienkonverter – auch für den industriellen Einsatz. Der Katalog kann per Email angefordert werden und steht kostenlos auf der Webseite zum Download bereit.

KTI Distribution GmbH, Bielefeld www.kti.de

12. August 2019