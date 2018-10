Wegbegleiter in die Zukunft

Anzeige

Wie ein Unternehmen in der Welt von morgen einen Platz erobert, darüber lesen Sie in diesem Buch. Hier wird ein Bild unserer Zukunft anschaulich skizziert. Was treibt Unternehmenslenker um? Wie bleibt man zukunftsfähig? Und wo bleiben dabei die Menschen? Oder, wie wird die Zukunft der Arbeit gestaltet? 55 namhafte Vordenker und Entscheidungsträger haben sich den Fragen gestellt. Ihre Antworten dienen als Grundlage für eine Prognose für die Entwicklungen und Veränderungen in verschiedenen Bereichen wie IT, Führung, Lernen und Globalisierung.

Zukunftsfähig, Sabine Unger, Wiley, 2018, 202 Seiten, 24,99 Euro, ISBN: 978-3-527-50950-8

8. Oktober 2018