Zwischen den Fronten

Führungskräfte befinden sich häufig in Sandwich-Positionen und sind oft mit eingeschränkter Machtfunktion ausgestattet. Keine oder nur bedingt Entscheidungen fällen zu können, eine unklare Rollendefinition und Druck von allen Seiten sind nur ein paar Aspekte, die diese Position so schwierig machen. Mit diesem Leitfaden können Führungskräfte sich aus der Opferrolle befreien und alle Optionen durchspielen bis eine klare Entscheidung entsteht. Zu allen Entscheidungsmöglichkeiten werden Strategien und Umsetzungshinweise aufgezeigt.

Love it, change it or leave it, G. Nagel, Hanser, 2017, 250 S. 30,00 Euro, ISBN: 978-3-446-45131-5

26. März 2018