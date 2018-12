Mehr Sicherheit auf dem Rad

Anzeige

Ein smarter Fahrradhelm von Livall macht das Radeln dank integrierter Technik sicherer. Der aerodynamische Kopfschutz integriert Blinker, Lichter, SOS-Alarm, zwei 0,5 W-BT-Lautsprecher sowie ein Mikrofon als Freisprecheinrichtung. Ist der Schutzhelm über Bluetooth 4.0 mit dem Smartphone verbunden, kann der Biker während der Fahrt Musik hören, Navigationshinweise entgegennehmen und telefonieren, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen – alles gesteuert über die am Lenker installierte praktische Fernbedienung. Während der Fahrt dienen 14 LED als Rücklichter, die sich per Tastendruck auch als Blinker nutzen lassen. Dadurch wird ein Radfahrer auf Straßen und Wegen deutlich sichtbarer. Den Angaben zufolge erfüllt der Helm alle Sicherheitsnormen und ist dennoch gut belüftet. Im Falle eines Sturzes erkennt ein Drei-Achsen-Bewegungssensor dies und die LED beginnen sofort, SOS zu blinken. Ist das Smartphone entsprechend eingestellt, wird bei einem gefährlichen Sturz automatisch eine Notruf-SMS mit den GPS-Koordinaten des Fahrers abgesetzt. Den Livall-Helm gibt es in Größen von 55 bis 61 cm Kopfumfang, er wiegt federleichte 290 g, außen besteht er aus hochfestem Polycarbonat, innen aus EPS-Schaumstoff. Integriert ist ein 380-mAH-Akku, der eine Licht-Betriebszeit bis zu zehn Stunden ermöglicht sowie 180 Tage Standby. In nur zwei Stunden ist der Akku wieder voll.

9. Dezember 2018