Motormythos im Maßstab 1:3

Anzeige

Im Porsche Spyder 550 gelang Hans Hermann 1954 im italienischen Langstreckenrennen von Mille Migila ein spektakulärer Sieg. Der Pilot schaffte es, dank der Leistung des von ihm entwickelten Königswellenmotors, noch vor einem heranbrausenden Zug unter der sich schließenden Schranke durchzuschießen und sicherte sich so den Sieg. Den klassischen 4-Zylinder-Boxermotor vom Typ 547 gibt es nun im Modell als Bausatz. Als transparentes Funktionsmodell im Maßstab 1:3 lässt sich das Motorenmeisterwerk in rund fünf Stunden zusammenbauen – ohne Kleben und nur mit Stecken und Schrauben. Kurbelwelle, Kolben, Ventile aus stabilem Kunststoff – alles bewegt sich und ein Soundchip liefert den originalen Motorsound. Auch das hochwertige 112-seitige Anleitungsbuch stammt von Porsche Design. Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung macht jeden Bastler zum Profi-Schrauber für seinen eigenen Porsche-Rennmotor in den Maßen 27,5 x 28,5 x 28 cm. Den Bausatz ergänzt das Buch „Motor Klassiker“ von Thomas Riegler mit 344 Seiten und vielen Abbildungen und Fotografien von mehr als 80 Motorenklassikern und dazugehörigen Fahrzeugen.

www.wissenschaft-shop.de

Artikel-Nr. 804284

7. Dezember 2018