Abgespeckter Motor für dynamische Roboterarme

Anzeige

Nicht immer lassen sich DC-Motoren optimal in eine Struktur integrieren. Bei Robotergelenken etwa spielen Platz und Gewicht eine übergeordnete Rolle und Standardlösungen stoßen an ihre Grenzen. Der Antriebsspezialist Maxon Motor hat deshalb eine Alternative erarbeitet und bietet seine bürstenlosen BLDC-Flachmotoren (EC flat) als Frameless-Motor-Kit an. Rotor und Stator werden getrennt geliefert – ohne Lagerung und ohne Motorwelle – und erst beim Zusammenbau der Komponenten miteinander verbunden. Damit erhält der Anwender das Optimum aus hoher Drehmomentdichte und minimalem Volumen. Die bürstenlosen EC-flat-Flachmotoren sind mit Außendurchmessern von nur 43 bis 90 mm äußerst kompakt. Als Außenläufer konzipiert, bieten sie Platz für Kabeldurchführungen. Der Anbieter liefert sie mit Hallsensoren für eine einfache Ansteuerung.

2. Dezember 2017