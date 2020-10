Virtual Manufacturing Day am 24. November 2020

Anzeige

Als Avatar durch Hallen flanieren, am Stand informieren und live diskutieren: Dieses Konzept macht es beim „Virtual Manufacturing Day“ am 24. November möglich, Automationslösungen für die industrielle Rückverfolgung virtuell zu erleben – mit Ausstellern wie Foba, Barlog und Siemens.

Der erste „Virtual Manufacturing Day“ richtet sich an produzierende Industriebetriebe aus der Automobil-, Medizin- oder Elektronikindustrie, die speziell nach Lösungen suchen, um Produkte automatisiert zurückzuverfolgen. Parallel findet die „Smart Automation“ in der Nachbarhalle statt, zu der die Besucher ebenfalls Zugang haben. Es ist wie bei einer realen Messe: Das Event findet an einem (virtuellen) Ort in einem definierten Zeitfenster von 9 bis 17 Uhr am 24. November 2020 statt.

Die Aussteller beider Messen zusammen sind Foba, Ara-Coatings, Barlog, Laetus, Merck, Forécreu, Zeltwanger, Siemens, Wago Kontakttechnik, All for One, EKS InTec, Rafi sowie Plattformentwickler Glaess. Eine begrenzte Zahl weiterer Aussteller-Anmeldungen seien noch möglich, so hieß es.

Live mit anderen Avataren reden

Der Besuch der virtuellen Messe kommt einem echten Gang über die Messe näher als viele der aktuellen Onlineformate, betonen die Macher: Als Avatar betritt man eine lichtdurchflutete Messehalle, kann live mit anderen Avataren sprechen, Stände besuchen und Vorträge hören. Die Umgebung erinnert an ein Computerspiel, aber nicht in erster Linie zur Unterhaltung, sondern um Gespräche zu führen und Informationen zu bekommen.

„Wir nutzen dieses Format zum ersten Mal und sind gespannt auf den virtuellen, aber fast lebensechten Austausch mit unseren Geschäftspartnern“, sagt Dana Francksen, Marketing-Direktorin von Foba, dem Lasertechnik-Spezialisten zur industriellen Direktbeschriftung von Teilen. Foba ist Veranstaltungsorganisator und einer der zwölf Aussteller, die persönliche Ansprechpartner, Produktpräsentationen und gesonderte Besprechungsbereiche auf ihren Messeständen bereitstellen. Zusätzlich gibt es stündlich angebotene Messerundgänge und ein Vortragsprogramm im Messeforum.

Durch die Bündelung des Virtual Manufacturing Day und der Smart Automation haben die Besucher also die Möglichkeit, sich zu den Themen industrielle Automatisierung, Werkstoffkunde, Materialbearbeitung, Lasermarkierung, Inspektions- oder Analysetechnik in beiden Hallen umzusehen. Um mit anderen Messeteilnehmern zu kommunizieren, spricht man sich einfach direkt an – deren Name und Firma sind am Avatar der Person ersichtlich.

Eintritt kostenlos – inklusive Nutzerschulung

„Eine virtuelle Messe mit anspruchsvollem Raumerlebnis, bei der man sich direkt über Ton, Sprache und visuell austauscht, ist ein ideales Veranstaltungsformat in der aktuellen Zeit“, sagt Frank Gläss, Geschäftsführer der Glaess Software & Automation GmbH, die dieses innovative Event entwickelt hat.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt über http://hier.pro/BHCWC. Um schnell das „virtuelle Laufen“ zu erlernen, werden kurze Benutzerschulungen angeboten. (os)

Infos und Fragen: www.fobalaser.com/de

