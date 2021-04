Exoskelette entlasten den Mitarbeiter und verbessern die Arbeitsqualität

Anzeige

Tragbare Robotervorrichtungen, sogenannte Exoskelette, sind ein aufsteigender Zweig im Bereich Arbeitsschutz. Mitarbeiter lassen sich damit bei schweren Arbeiten unterstützen und vor Überlastung schützen. Über technische Finessen und Einsatzmöglichkeiten sprachen wir mit Christoph Anding, Managing Director bei Comau Deutschland.

Herr Anding, warum sollte ein Unternehmen Exoskelette für seine Mitarbeiter bereitstellen? Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Mitarbeiter werden durch Exoskelette maßgeblich entlastet. Wir wissen, dass auf dem Arbeitsmarkt häufig berufsbedingte Knochen- und Muskelerkrankungen auftreten. Mit Exoskeletten kann man den Oberkörper entlasten und so diesen Problemen begegnen. Mit der Technik werden biomechanische Belastungen bei körperlich anstrengenden Aufgaben reduzieren, was sich auch nachweisen lasst. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Leistungsfähigkeit aus, sondern verbessert auch die Arbeitsqualität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Mit einem Exoskelett bleibt der Werker gesund.

Welche Arten von Exoskelette hat Comau im Programm?

Wir setzen aktuell auf passive, also rein mechanische, tragbare Exoskelette, die den Oberkörper unterstützen. Es gibt auch Modelle mit zusätzlichen Hilfen wie Batterien oder Motoren. Darauf verzichten wir bewusst, um die Störanfälligkeit möglichst gering zu halten. Und es gibt Modelle, die andere Körperteile stützen wie zum Beispiel die Beine.

Welche ergonomischen Entwicklungen wurden zuletzt bei den Exoskeletten vorgenommen? Sind die Modelle leichter oder robuster geworden? Hat sich die Benutzung vereinfacht?

Schon die erste Generation war trageleicht, ergonomisch und vollständig anpassbar. Für die neue Generation Mate-XT haben wir den Anwendungsbereich erweitert. Die Modelle lassen sich jetzt auch unter freiem Himmel tragen. Dafür entwickelten wir ein schweiß- und staubabweisendes Gewebe, das einen hygienischen Einsatz im Freien ermöglicht. Zudem wurde die Stabilität der Konstruktion durch eine leichte Kohlefaserstruktur erhöht. Und nicht zuletzt kann der Nutzer das Modell schneller und einfacher an seinen Körper anpassen.

Für welche Industriebranchen sind Exoskelette besonders zu empfehlen?

Hier sind vor allem die Intralogistik und die Montage zu nennen. Hinzu kommen die Bereiche Bauhandwerk und Landwirtschaft. In diesem Umfeld hat sich der Einsatz von Exoskeletten bewährt. Vor allem die Arbeit über Kopf, wie zum Beispiel bei der Montage von Automobilen oder beim Einräumen von Regalen, wird dadurch erheblich erleichtert. Körperliche Beschwerden und Ermüdung fallen geringer aus. Aber auch sich wiederholende, manuelle Tätigkeiten sind eine große Belastung für die Belegschaft. Hier lassen sich ebenfalls negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeiter reduzieren.

Was sind die wesentlichen Eigenschaften der Exoskelette von Comau?

Da ist an erster Stelle die Qualität zu nennen. Das neue Modell Mate-XT ist das einzige kommerziell verfügbare Exoskelett mit der sogenannten EAWS-Zertifizierung. EAWS steht für Ergonomic Assessment Work-Sheet. Das Modell reduziert damit nachweislich das Risiko einer biomechanischen Überbelastung der oberen Gliedmaßen. Zudem ist das Produkt komfortabel zu tragen und leicht anzulegen. Es ist wasserabweisend und gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und hohe Temperaturen geschützt.

Wie ist das Modell aufgebaut?

Es besteht aus einem Kleidungs-Interface, einer mechanischen Schulterkette und dem Gehäuse der Drehmomenterzeuger. Das Kleidungs-Interface stellt sicher, dass alle Teile direkten Kontakt mit dem Körper des Trägers haben. Die mechanische Schulterkette besteht aus gleitenden, drehbaren Gelenken und stellt somit die Bewegungsfreiheit sicher. Die Drehmomenterzeuger schließlich speichern und transformieren mechanische Energie. Auf diese Weise wird ein justierbares, unterstützendes Drehmoment erzeugt. Der Grad der Unterstützung hängt von der auszuführenden Arbeit ab und lässt sich entsprechend einstellen. Der Benutzer behält die Kontrolle und die Balance, während das Exoskelett einen Großteil der Belastung von den Schultern zum Becken überträgt.

Wie wird der Mensch durch ein Exoskelett entlastet?

Generell kompensiert die Technik einen Teil der Schwerkraftbelastung der Arme und verteilt sie durch einen passiven Mechanismus, was den Arbeiter bei Beuge- und Streckbewegungen der oberen Gliedmaßen unterstützt. Als ergonomische Unterstützung für die Arme bildet das Exoskelett die Bewegung der Schultern exakt nach. Der Nutzer kann also dieselben Aufgaben mit weniger Kraftaufwand ausführen. Nicht zuletzt unterstützt die Technik eine korrekte Körperhaltung und verringert Ermüdungserscheinungen der oberen Gliedmaßen. Anstrengende Arbeiten lassen sich deswegen problemlos länger und schneller ausführen. Uns war vor allem der Tragekomfort und die leichte Handhabung wichtig. Unser Modell wiegt 3 kg und kann wie ein Rucksack an- und ausgezogen werden.

Wie wird sich der Markt der Exoskelette entwickeln?

Die Rückmeldungen der Unternehmen, die in Exoskelette investiert haben, sind eindeutig: Es zahlt sich aus. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Markt weiterhin wachsen wird. (us)

