Günstige Einstiegsmodelle

Anzeige

Esta (Halle 8, Stand B71) erweitert sein Entstauber-Sortiment um ein neues Einstiegsmodell. Mit Estmac D ist nun eine kompakte und preiswerte Reihe für das untere bis mittlere Leistungssegment erhältlich. Die Geräte saugen trockene und rieselfähige Stäube ab, die bei Fertigungsprozessen entstehen. Die D-Serie ist in zwei Leistungsstufen bis zu einem maximalen Luftvolumenstrom von 1.800 m3/h lieferbar. Die Entstauber können sowohl zur Einzel- als auch zur Mehrplatzabsaugung an Schleifböcke, Sägen oder Absaugtische angeschlossen und mit einem Absaugarm kombiniert werden. Die Geräte sind mit Dauerfilterpatronen der Staubklasse „M“ ausgestattet, was einem Abscheidegrad der Partikel von 99,9 % entspricht.

2. September 2018