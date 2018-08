Kopfschutz mit Köpfchen

Anzeige

Der Inceptor GRX von Skylotec besitzt eine optimale Stoßdämpfung im Scheitel- und seitlichen Bereich des Kopfes. Zudem hat der Hersteller mit „Claw“ ein mitlaufendes Auffanggerät gegen Absturz entwickelt.

Eine hohe Durchdringungsfestigkeit gegen spitze Gegenstände – das macht den Industriekletterhelm von Skylotec aus. Die Helmserie besitzt einen EPS-Kern mit Innenpolsterung und maximal zulässigen Belüftungsöffnungen, was den Komfort erhöht. Überdies lassen sich Zubehörteile wie Gehörschutz oder Stirnlampe anbringen.

Zu den Details gehört eine Schnalle am Kinnriemen, die sich einfach und bequem öffnen und schließen lässt. Das Schließen erfolgt selbständig durch einen Magneten, sodass ein Einklemmen der Haut am Hals oder Kinn nicht möglich ist. Optional ist Helm ohne Kinnriemen erhältlich – etwa für Tätigkeiten, die ausschließlich am Boden ausgeübt werden. Kinnriemen, Nackenband, Innenpolsterung und Gear Rack sind austauschbar. Sie können zur Reinigung separat entnommen und einzeln ersetzt werden.

Ebenfalls neu ist ein Läufer für den vertikalen Zugang an Stahlseilen mit einem Durchmesser von 8 mm. Der „Claw“ kann am Körper mitgeführt werden und verbindet beim Steigen den angelegten Auffanggurt mit dem ortsfest installierten Steigschutzsystem. Ein integrierter Sperrbolzen verhindert, dass das Auffanggerät auf das Seil aufgesetzt wird, wenn es falsch herum gehalten wird. Zudem zeigt ein Totenkopf-Symbol den Anwendungsfehler an.

