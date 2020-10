Seilflechter packt Schutzausrüstung in einen Koffer

Anzeige

Seilflechter hat eine umfangreiche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Industrie in einem Sicherheitskoffer zusammengestellt. Er vereint sämtliche Hilfsmittel, die zum Sichern im professionellen Bereich nötig sind. Dazu gehören Auffanggurte, zwei Höhensicherungsgeräte, Sicherungsgurt für Hubarbeitsbühnen, Bandschlingen, Helm, Handschuhe, Trägerausschlagklemme, Verbindungsmittel und vieles mehr. Der Vorteil für Industrieservices: All diese wichtigen Gerätschaften befinden sich in einem kompakten, hochwertigen Aluminiumkoffer, der schnell griffbereit und bequem im Handling ist. Bei Bestellungen müssen die Größen und Seillängen angeben werden.

Kontakt:

Seilflechter Tauwerk GmbH

Auf dem Anger 4 S

38110 Braunschweig

Tel. +49530796110

www.seilflechter.de