Stahlbänder sind jetzt bis 1200 mm Breite erhältlich

Die Industrie-Rollos von Steinbock bieten sich an, wenn wenig Platz für den Einbau anderer Schutzelemente zur Verfügung steht. Die Rollo-Abdeckbänder werden einfach auf einer Welle mit Federmechanismus aufgerollt. Zumeist besteht das Abdeckmaterial aus Textilbändern unterschiedlichster Beschaffenheit und Beständigkeit (öl-, kühlmittel-, hitzebeständig, etc.). Bei Spänen oder Schweißspritzern ist ein Stahlband besser geeignet. Es dient als Federmotor und ist in einem Gehäuse integriert. Bisher war die Breite auf 800 mm begrenzt. Diese Einschränkung gehört der Vergangenheit an: Ab sofort können Industrie-Rollos mit Stahlbändern bis zu einer Breite von 1200 mm ausgeführt werden. Und das auch in Edelstahl.

16. Juli 2018

