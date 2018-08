Tief durchatmen trotz Chrom und Nickelstaub

Anzeige

Esta bietet seine Entstauberserie Dustomat 4 auch als IFA-geprüfte Schweißrauchfilter an. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung (IFA) zertifizierte die energiesparende Variante Eco+ für die höchste Schweißrauch-Abscheideklasse W3. Somit dürfen die Geräte selbst für schweißtechnische Trenn- und Fügeverfahren eingesetzt werden, bei denen hochlegierte Stähle (einschließlich Chrom- und Nickelstähle) verwendet werden. Die hochwirksamen Filterpatronen scheiden nahezu 100 % der Schadstoffe ab, die in der abgesaugten Luft enthalten sind. Die Filter mit W3-Zertifikat sind in zwei Leistungsstärken bis zu einem maximalen Luftvolumenstrom von 3.300 m3/h erhältlich. Die Geräte eignen sich als Einzel- oder Mehrplatzlösung zur Direktabsaugung. Optional können Erfassungshauben, Absaugarme und kleinere Rohrsysteme angeschlossen werden.

16. August 2018

Hier finden Sie mehr über: