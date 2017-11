Auch das CI im Griff

Anzeige

Weil schon der Griff eines Verschlusssystems ein gutes Gefühl vermitteln kann, hat Emka neue hochwertige Bügelgriffe ins Programm aufgenommen. Sie sind leicht zu installieren, ergonomisch geformt und lassen sich ans CI des Unternehmens anpassen.

Das funktioniert so: Der Bügelgriff besteht aus zwei Teilen – dem Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff und einer Kappe, die der Monteur ohne Werkzeug einfach aufclipst, so dass keinerlei Befestigungen zu sehen sind. Der Griff ist in jeder Farbe erhältlich, bei Bedarf auch in CI.

