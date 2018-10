Automatisierungsansätze sind so unterschiedlich wie Unternehmen

Anzeige

Digitalisierung und vernetzte Produktion: Ein Blick in die automatisierte Fertigung ausgewählter Blechbearbeitungsbetriebe verdeutlicht, worauf es den Fertigern in der täglichen Praxis wirklich ankommt.

Angesichts des Angebots modularer Systeme scheint der Weg zur automatisierten Blechbearbeitung relativ einfach. Die Baukästen aus Software und verschiedenen Automatisierungskomponenten lassen sich an unterschiedliche Rahmenbedingungen anpassen. Hauptelement ist dabei immer eine intelligente Software, die mit ausgeklügelten Algorithmen und Datenbanksystemen für „Standardblechteile“ sowohl die Bearbeitungsprogramme als auch die Bewegungsprogrammen für Roboter oder auch die Fertigungsplanung automatisch generiert. Drei Praxisbeispiele zeigen aber, dass der Baukasten alleine nicht ausreicht.

Webshops und 24/7-Betrieb

Dem Gedanken der smarten Fertigung in allen Bereichen und Prozessen hat sich die niederländische VSMI verschrieben. Das Unternehmen kann sich auf 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung qualitativ hochwertiger Blechteile, Produkte und Bauteile berufen. Mit 125 Mitarbeitern deckt man die gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung ab und übernimmt neben der Lieferung von Halbfabrikaten auch die Montage bis hin zur Schweißgruppenfertigung.

Das Unternehmen betreibt seit etwa zwei Jahren ein Webportal für Laserschneidaufträge, in dem Kunden nach dem Upload der CAD-Daten ihres Bauteils unmittelbar ein automatisch erzeugtes Angebot erhalten. Führt diese zur Onlinebestellung, läuft der gesamte Prozess mannarm ab. Arbeitsvorbereitung, Planung, Materialbeschaffung, Nesting, Programmierung der Laserschneidanlage, automatische Blechzuführung, vollautomatisches Sortieren der geschnittenen Produkte nach Kunde und Auftrag, alles läuft automatisch. Ende des Jahres soll das Angebt um ein Webportal für Biegeteile ergänzt werden.

Dieses Konzept funktioniert durch eine weitgehende Automatisierung der Fertigung, in deren Mittelpunkt ein vollautomatisches Lagersystem mit 421 Lagerplätzen steht. Das Rohmaterial wird direkt aus dem Lager an die Maschinen übergeben und fertige Zuschnitte werden direkt im Lager einsortiert. Damit sind die geschnittenen Teile sofort nach dem Laserschneiden identifizierbar und just in time verfügbar für weitere Arbeitsschritte. Gesteuert wird der Materialfluss durch ein komplexes Softwaresystem rund um ein ERP-System.

Intelligentes Sortiersystem für Schneidteile

Für das Handling der Tafeln sowie für das Herauslösen und Sortieren der Laserteile aus den Restgittern setzt VSMI an zwei Laserschneidanlagen je ein Sortiersystem Astes4Sort für Schneidteile ein. Diese „flexiblen Manufacturing Systeme“ (FMS) arbeiten wie kartesische Roboter. Je zwei senkrecht wirkende Greiferarme sind an zwei Portalen angeordnet. Portale und Greiferarme lassen sich separat verfahren und können sowohl einzeln als auch kombiniert eingesetzt werden. Damit können zuverlässig größere und kleinere Schneidteile auch bei engen Schnittspalten aus bis zu 20 mm dickem Restmaterial herausgelöst, transportiert und sortiert werden. Integrierte Funktionen und Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass diese Kernaufgabe zuverlässig erfüllt wird.

Smart wird das System durch eine ausgetüftelte Maschinensoftware. Auf Basis der Informationen aus dem Schneidplan für die Lasermaschine entscheidet die Software abhängig von der Tafelbelegung und den Aufgaben, welche Greifer wie eingesetzt werden, welche Wege sie fahren und wo die Teile am besten zu stapeln sind. „Das funktioniert“, sagt Guido Wensink, Werkleiter bei VSMI, „aber wir können immer manuelle Änderungen vornehmen.“

Automatisierer ging auf Wünsche ein

VSMI ist bereits 2014 in die Technik von Astes4Sort eingestiegen und hat heute die beiden Anlagen mit den Baunummern 5 und 20 im Einsatz. Auffällig ist, dass die jüngere Anlage bei gleichem Funktions- und Leistungsumfang nur etwa die Hälfte der Grundfläche der ersten Anlage benötigt. Man habe mit dem Betrieb der ersten Anlage gelernt und diese Erfahrungen seien in die zweite Anlage eingeflossen, erläutert Guido Wensink. Der Hersteller Astes4 sei sehr flexibel auf die Änderungs- und Anpassungswünsche von VSMI eingegangen. Die Automatisierung der Fertigung sei ohnedies ein Prozess, bei dem gerade gewonnene Erkenntnisse in die nächste Ausbaustufe einfließen. So sei man bei VSMI beispielsweise auch von der anfänglich angestrebten Vollautomatisierung wieder abgerückt, weil Störungen gezeigt haben, dass in vollautomatisierten Ferigungen schon der Ausfall eines Teilsystems zum Stillstand der gesamten Fertigung führen kann. „Wir haben das jetzt etwas entkoppelt, so dass die Fertigungssysteme auch separat und teils sogar manuell gefahren werden können“, sagt Guido Wensink.

Roboterautomatisiertes Biegen

„Fachkräftemangel ist bei uns kein Schlagwort, sondern ein Problem, mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen“, sagt Michael Kuipers, in vierter Generation Geschäftsführer von Kuipers CNC-Blechtechnik in Meppen. Entsprechend hat das Unternehmen in den letzten Jahren die Automatisierung seiner Fertigung vorangetrieben. Das Unternehmen ist mit 300 Mitarbeitern einer der großen Lohnfertiger im Blechbereich. „Wir bedienen die komplette Prozesskette Blech. Was wir noch zukaufen müssen, ist die Farbe“, sagt Kuipers. Ausgerichtet ist man eher auf das Seriengeschäft ab mittleren Losgrößen. Rund 40.000 t Material, sowohl Stahl als auch Aluminium, verarbeitet das Unternehmen jährlich.

Im Zentrum der Fertigung steht hier ein automatisches Hochregallager mit einer Kapazität von 4560 t auf 1520 Lagerplätzen. Gesteuert wird die Fertigung über ein ERP-System, entsprechend sind alle Anlagen an das ERP- und das CAM-System angebunden. Die Laseranlagen betreibt Kuipers CNC-Blechtechnik bereits automatisiert, bei den Biegesystemen ist die Automatisierung eingeleitet.

Automatisieren, was andere nicht können

Unter den insgesamt 19 Gesenkbiegepressen ist beispielsweise eine Abkantpresse bereits fürs Fertigen von Prototypen mit einem automatischen Werkzeugwechsel teilautomatisiert, zwei ältere roboterautomatisierte Biegezellen sind ebenfalls im Einsatz und im letzten Jahr nahm der Meppener Blechteile-Hersteller zwei einzigartige, roboterautomatisierte LVD-Starmatik-Biegezellen in Betrieb. Mit diesen beiden Biegezellen fertigt das Unternehmen „das automatisiert, was andere automatisiert nicht fertigen können“.

Die erste Anlage arbeitet seit rund einem Jahr und besteht aus einer Portalzuführung für die Zuschnitte und einem Kantroboter, der vor der Abkantpresse längsverfährt und die Teile durch den Biegeprozess führt. Bei Teilen mit wenigen Biegungen erwies sich hier die Portallösung für die Materialzuführung als nicht schnell genug, so dass die zweite Anlage mit zwei Robotern arbeitet. In dieser kompakten Anlage übernimmt der erste Roboter die Materialzuführung und der zweite Roboter wird im Biegeprozess eingesetzt.

Automatisierung im Grenzbereich

Beide Systeme hat Kuipers so konfiguriert, dass sie über das hinausgehen, was Standardanlagen können „Wir haben verschiedenen Anbieter von Biegezellen eine Auswahl an 20 typischen Biegeteilen vorgelegt. Davon konnten Standardsysteme im besten Fall 50 Prozent automatisiert fertigen“, sagt Kuipers-Betriebsleiter Hanenkam. „LVD-Starmatik hat uns Möglichkeiten eingeräumt, mit denen wir davon jetzt 15 Teile automatisiert herstellen können.“

Wie jede Standardanlage ermittelt auch das LVD-Starmatik-System zunächst auf Basis der importierten CAD-Daten des Biegeteils die Biegefolge und darauf aufbauend die Roboterbewegungen. Der Nachteil dabei sei, dass mit den Algorithmen und den darin hinterlegten Sicherheitsvorgaben nicht alle Teile automatisiert machbar sind. „Wenn im Algorithmus beispielsweise festlegt ist, dass der Robotergreifer nicht dichter als zehn Zentimeter an das Abkantwerkzeug heranfahren kann, dann ist ein Bauteil, das acht Zentimeter vor dem Abkantwerkzeug endet, nicht greifbar“, erklärt Michael Kuipers an einem fiktiven Beispiel. Deswegen hat LVD-Starmatik den Spezialisten bei Kuipers die Möglichkeit eingeräumt, die automatisch erzeugten Bewegungsprogramme des Roboters zu überschreiben.

Spannend wird´s im Grenzbereich

„Wir können die Anlagen frei programmieren und die Bewegungen komplett im Raum beeinflussen. Zudem wurde die Anlage an die enge räumliche Situation angepasst. Das sind Möglichkeiten, die ein Baukastensystem nicht liefert. Die Roboterzellen sind genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten“, sagt Hanenkamp.

Ohne diese Möglichkeiten wären komplexe Bauteile mit einer hohen Zahl an Biegungen kaum automatisiert zu realisieren. Denn schon das Ablegen komplexer Teile mit nicht ebenen Flächen kann spezielle Roboterbewegungen erfordern. Ähnlich schwierig ist es, wenn die Biegeschenkel nach den letzten Biegungen so kurz werden, dass die Teile kaum zu halten sind. Hier kommt zum Tragen, dass Kuipers selbst spezielle Greifer für komplexe Bauteile auslegt und so baut, dass die Bauteil sicher geführt und gehalten werden.

Die Gefahr, im Zuge der nicht automatisch abgesicherten Programmierung schwerwiegende Kollisionen zu verursachen, kennt Michael Kuipers. „Wenn man aber seine Anlagen im Griff hat“, sagt er, „kann man sich damit an den Grenzbereich herantasten. Und da wird es erst spannend, wenn es ums automatisierte Fertigen geht.“

Damit die Biegezellen rund um die Uhr mannarm und effizient arbeiten können, sind sie mit automatischen Werkzeug- und Greiferwechselsystemen sowie umfassenden Werkzeugmagazinen ausgestattet.

Flexibel mannarm fertigen, war auch der Ansatz von Christian König, Werkleiter bei MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer in Wolfenbüttel, einem Anbieter thermischer Premium Profikochtechnik. Ein System, bei dem zwischen den Arbeitsschritten ein Mitarbeiter eingreifen muss, sei für ihn nicht akzeptabel gewesen. MKN ist mit seinen rund 500 Mitarbeitern allerdings auch kein Lohnfertiger, sondern ein Anbieter eines Produktsortiments im Premiumbereich. Das Spektrum reicht von modularen Seriengeräten über Multifunktionstechnik bis zu maßgeschneiderten Unikaten für die Ausstattung von Profiküchen. In der Produktion fährt man eine Kombination aus Serien- und individueller Fertigung. Wesentlicher Unterschied zum Lohnfertiger ist, dass alle Blechteile letztlich in der Endmontage verarbeitet werden.

Hochflexibel und doch wieder einfach

Interessant ist bei MKN das Fertigungsmanagement, bei dem sich der Materialfluss über selbstregelnde Kreisläufe steuert. Ein ERP-System ist zwar vorhanden und wird unter anderem zur Auftragsbuchung und Materialverwaltung eingesetzt, aber es greift nicht in den Materialfluss ein. Die selbstregelnden Kreisläufe sind über den Ansatz organisiert, dass an der Endmontage kleinere Mengen bestimmter Blechteile immer vorhanden sein müssen. Werden dort definierte Grenzmengen unterschritten, fordert der Mitarbeiter an den vorgelagerten Arbeitsstationen kleine Mengen dieser Bauteile an. Das funktioniert nach einem sehr simplen System ohne Einsatz von EDV und sorgt dafür, dass nichts produziert wird, was vorher nicht verbraucht wurde.

Bei MKN steht für die Blechteilefertigung eine Stanz-Laser-Biegelinie von Salvagnini im Mittelpunkt. Die Anlage besteht aus einem verketteten System aus Lagerturm, Stanz-Laser-Kombimaschine, integrierter Entgratmaschine, einem kartesischen Roboter und einem vollautomatischen Biegezentrum. Die gesamte Linie ist sowohl für die Einzelteilfertigung als auch für die Serienfertigung eingerichtet.

Kommt also eine Materialanforderung beim Bediener der Salvagnini Linie an, lädt dieser lediglich ein einziges Produktionsprogramm für die gesamte Linie. Der Ablauf innerhalb der Linie erfolgt automatisch und rüstzeitfrei. Sensoren und Kontrollfunktionen sorgen zudem dafür, dass jedes Teil zuverlässig ein Gutteil ist. Der Bediener muss lediglich die fertigen Teile am Ende der Linie entnehmen. In der Regel stehen so die angeforderten Teile nach rund zwei Stunden in der Endmontage bereit.

Automation ist nicht gleich Automation

Mit dem System selbstregulierender Kreisläufe und der Stanz-Laser-Biegelinie habe man die Durchlaufzeiten aus dem Bereich von mehreren Wochen auf die Größenordnung von mehreren Tagen reduziert – bei gleicher, wenn nicht sogar höherer Qualität.

Die gesamte Salvagnini-Linie ist mit verschiedenen Modulen an die Bedürfnisse bei MKN angepasst. Und sie wird in den nächsten Jahren eine zentrale Bedeutung annehmen, denn die Konstrukteure bei MKN sind angewiesen, alle Blechteile für die Stanz-Laser-Biegelinie zu konstruieren.

Die drei eher zufälligen Beispiele für Unternehmen, die in der Praxis erfolgreich auf Automatisierung setzen, zeigen einerseits ganz unterschiedliche Automatisierungsansätze. Andererseits haben die drei Unternehmen eines gemeinsam: Die Automatisierung folgt einem unternehmensspezifischen Konzept, einem jeweils eigenen Geschäftsmodell. Und diese individuellen Geschäftsmodelle lassen sich mit einfachen Standardlösungen nicht abbilden. Automatisierungssysteme bringen dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie ein vorher definiertes Geschäftsmodell umsetzen. Ob schnelle Massenfertigung von Standardprodukten oder die automatisierte Fertigung von Spezialprodukten, das müssen Unternehmen vorher festlegen, dann kann die intelligente Automatisierungssoftware sich daran orientieren und selbstständig innerhalb dieses Rahmens entscheiden.

Über das richtige Geschäftsmodell entscheiden, das kann die Software nicht. Das bleibt Aufgabe des Unternehmers oder der Unternehmerin, denn dazu gehören Branchenkenntnisse und letztlich auch Bauchgefühl. Entscheidungshilfen hierfür in die Software einzubauen, wäre eine noch visionäre Herausforderung für Industrie 4.0 und Big Data.

