Branchenblick: Automatisierungstechnik hat Zukunftspotenzial

Anzeige

Industrie 4.0 Die Automatisierungstechnik spielt in dereine Hauptrolle. Seit Jahren verzeichnet die elektrische Automation stetiges Umsatzwachstum – nicht so im Pandemiejahr 2020. Die Verbände VDMA und ZVEI sehen der Zukunft aber optimistisch entgegen.

» Nora Nuissl, Redakteurin Industrieanzeiger

Die seit Jahren stetig in Umsatz und Auftragseingang wachsende Automatisierungstechnik-Branche in Deutschland blieb 2020 nicht verschont von den konjunkturellen Entwicklungen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Das zeigen Zahlen der beiden Branchenverbände Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA (Fachbereich Elektrische Automation) und Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI.

Automatisierungstechnik blieb zunächst von Konjunktureinbruch verschont

Bereits 2019 hatte sich die gesamte Konjunktur laut des VDMA Elektrische Automation mit einem Rückgang von 2,6 % eingetrübt. Das lag vor allem an den internationalen Konflikten sowie an einer Investitionszurückhaltung aufgrund struktureller Probleme, wie der Verband in einer Pressekonferenz rückblickend mitteilte. Auch die Automatisierung spürte diese Zurückhaltung und prognostizierte zu Jahresbeginn 2020 noch ein Minus von 4 %. Doch im zweiten Quartal wirkte sich die Pandemie verstärkt aus: Der Maschinenbau hatte Produktionsrückgänge bis 28 % zu verkraften. Die Unternehmen im Bereich der elektrischen Automation konnten zu Beginn der Pandemie zwar noch hohe Aufträge verzeichnen, weil sich viele Unternehmen die Komponenten wegen der Lieferunsicherheit auf Lager legten. Dieser Effekt war schnell vorbei und so gingen auch hier die Aufträge und Umsätze zurück.

„Wir rechnen mit einem Umsatzrückgang von insgesamt minus 10 % für das Jahr 2020“, sagte Dr. Reinhard Heister, Geschäftsführer des VDMA Elektrische Automation, im Rahmen eines Pressegesprächs zum Jahresrückblick auf 2020. Dabei wiesen alle Teilbereiche der elektrischen Automation Auftragsrückgänge aus: Der Bereich Sensorik verzeichnete ein Minus von 4 % bei den Auftragseingängen und einen Umsatzrückgang von 5 %, die Steuerungstechnik verbuchte -11 % im Auftragseingang und -13 % im Umsatz. Der Bereich sonstige Erzeugnisse steht mit einem Rückgang im Auftragseingang von 15 % und einem Umsatzrückgang von 17 % in der Statistik.

ZVEI erwartet für 2021 bei der Produktion ein Plus von 5 %

Der Branchenverband der Elektroindustrie, ZVEI, teilte für 2020 ähnliche Zahlen mit: Die Branche musste bei allen wichtigen Kennziffern Verluste hinnehmen. „Dennoch hat sich die Elektroindustrie etwas besser geschlagen als manch andere Branche des verarbeitenden Gewerbes“, bewertete ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel die Lage. Die Produktion ging im Vergleich zu 2019 um 7 % zurück, der Umsatz um 6 %. Mit 180 Mrd. Euro erreichten die Erlöse nur das Niveau von 2016. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche ging dank Kurzarbeit nur moderat auf 873.000 zurück. Zuletzt war jeder Achte in Kurzarbeit.

Für 2021 erwartet der ZVEI bei der Produktion ein Plus von 5 %. Damit würden etwa zwei Drittel der Verluste aus dem vergangenen Jahr aufgeholt, so Kegel. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau erwartet der Verband im Laufe des Jahres 2022. Diese Prognosen unterliegen allerdings hohen Unsicherheiten, gab der ZVEI-Präsident zu bedenken. Auch Jörg Freitag, Vorstandsvorsitzender des VDMA Elektrische Automation gab nur eine zurückhaltende Prognose für dieses Jahr ab: „Für 2021 rechnen wir mit einem Anstieg im Umsatz von +2 % zu 2020.“ Allerdings betonte auch er die Unsicherheiten, insbesondere die weitere Entwicklung der Pandemiesituation, die Folgen des Brexits und die Entwicklung der Wirtschaftspolitik in den USA.

Trend zur All-Electric-Society

Einen Grund für die vergleichsweise gute Position der Branche sieht Kegel vom ZVEI in der immer stärkeren Elektrifizierung und Digitalisierung unserer Gesellschaft. Der Trend hin zu einer All-Electric-Society sei eng verbunden mit der Bewältigung des Klimawandels – einer Herausforderung, der man aus seiner Sicht nicht durch Verbote und Verzicht begegnen kann, sondern nur durch den breiten Einsatz von technologischen Innovationen. Hier sieht der ZVEI-Präsident die Elektroindustrie in einer Schlüsselposition: „Die All-Electric-Society wird geprägt sein durch die intelligente Kopplung aller klimarelevanten Sektoren. In der durchgängigen Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung der Bereiche Energie, Industrie, Gebäude und Mobilität liegt großes Potenzial, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Das geht nur mit den Innovationen der Elektroindustrie.“

ZVEI fordert offene Märkte und technologische Souveränität

„Der grenzüberschreitende Warenverkehr ist kein wesentlicher Faktor im Pandemiegeschehen und muss aufrechterhalten bleiben. Anderenfalls droht Europa erneut ein massiver wirtschaftlicher Einbruch“, ergänzte Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung. So sind die Branchenexporte der Elektroindustrie nach Europa im Zeitraum von Januar bis November 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 % auf rund 118 Mrd. Euro zurückgegangen. In die Eurozone sanken sie sogar um 8,4 % auf knapp 58 Mrd. Euro. In Asien dagegen war der Rückgang mit –2,5 %, insgesamt 42 Mrd. Euro, im Vergleich deutlich kleiner.

Offene Grenzen und weltweite Wertschöpfungsnetzwerke seien elementar. Gleichzeitig müsse Europa bei Schlüsseltechnologien, wie etwa der Mikroelektronik, „technologisch souverän“ bleiben. „Das darf nicht als Abschottung oder Autarkie missverstanden werden“, so Weber. „Im Gegenteil, technologisch souverän heißt, die Chancen der globalen Wertschöpfung selbstbestimmt nutzen zu können. Das geht umso besser, je stärker die eigene technologische Stellung ist.“ Ein starker Binnenmarkt sei hierfür entscheidend. Die EU müsse ihn zu ihrem zentralen Wachstumsprojekt machen und kontinuierlich weiterentwickeln, betonte der Geschäftsführungsvorsitzende des ZVEI.

Brexit und Handelskonflikte mit USA belasten Exporte

Des Weiteren bewertete Weber die Situation mit Großbritannien kritisch: „Das Gezerre um den Brexit belastete den Warenaustausch 2020 zusätzlich.“ Seit dem Referendum sei das United Kingdom im Abnehmerranking auf Platz 9 abgerutscht – 2017 rankte das britische Königreich noch auf Platz 4.

Zudem wachse der Export nach China weiterhin (die Volksrepublik verzeichnete 2020 ein Plus von 5,7 %, insgesamt 21 Mrd. Euro an Export), in die USA dagegen sinke er deutlich. Mit der Biden-Administration hofft Weber jedoch, dass sich schwelende Handelskonflikte schnell entschärfen würden.

Außereuropäische Nachfrage bleibt stabil

Die größte Nachfrage für die Elektroindustrie kam dabei aus dem Ausland. Während die Auftragseingänge in Deutschland mit -15 % beziehungsweise in Europa mit -13 % erfasst wurden, blieb die außereuropäische Nachfrage laut des VDMA stabil mit keiner Veränderung zum Vorjahreszeitraum. Neue Impulse kommen dabei insbesondere aus China, von dort berichten Mitglieder zunehmende Auftragseingänge.

Auch der Boom-Bereich Robotik und Automation aus Deutschland kann sich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht abkoppeln: Der vor Ausbruch der Pandemie im Herbst abgegebene Ausblick für 2020 dürfte sich deutlich eintrüben – der VDMA Robotik + Automation rechnete mit einem Umsatzrückgang von mindestens 20 %. Ursprünglich war für 2020 ein Rückgang von minus 10 % prognostiziert worden. Die fundamentalen Wachstumsperspektiven der Branche Robotik + Automation seien für die Zeit nach Covid-19 aber positiv.

Neue Aufgaben für die Robotik und Automation

Als Folge der Corona-Pandemie hat sich die Robotik und Automation neuen Aufgaben gestellt: Im Eilverfahren liefern die Unternehmen zahlreiche neue Lösungen im Kampf gegen Covid-19. Sehr flexibel wurden Produktionslinien unter anderem in Deutschland zur Massenproduktion von Atemschutzmasken und Laborprodukten erstellt. Impfstoffentwicklung und Massentests profitieren von der voranschreitenden Automation von Laborprozessen. Desinfektionsroboter werden in Krankenhäusern eingesetzt. Selbst Kommunikationsroboter leisten ihren Beitrag, indem sie Familienbesuch virtuell in die mit Besuchsverboten belegte Pflegeheime bringen. „Die Robotik und Automation hat mit Einsatzbereitschaft und Kreativität auf die Corona-Herausforderung reagiert und eindrücklich unter Beweis gestellt, wie flexibel die Technologie einsetzbar ist“, sagt Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer von VDMA Robotik + Automation.

Gründung Arbeitsgemeinschaft „Wireless Communications for Machines“

Zum 1. März 2021 gründete der VDMA außerdem die Arbeitsgemeinschaft „Wireless Communications for Machines“ (AG WCM). Diese AG erweitere das VDMA-Netzwerk um relevante Akteure aus der Kommunikationsbranche und treibe somit die Nutzung moderner Funktechnologien im Maschinen- und Anlagenbau voran. Damit bildet sich laut des VDMA eine anwendungsorientierte Erfahrungsplattform zur Integration drahtloser Kommunikationstechnologien in Maschinen, Anlagen und Produktionssysteme. „Ziel ist es, durch innovative Anwendungen neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsmöglichkeiten zu erschließen und somit die Weichen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in der Automatisierungstechnik sowie dem Maschinen- und Anlagenbau zu stellen“, betont Harmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA.

www.vdma.org

www.zvei.org

Kontakt:

VDMA e. V.

Lyoner Str. 18

60528 Frankfurt

Tel.: +49 696603-0

E-Mail: kommunikation@vdma.org

www.vdma.org

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Lyoner Straße 9

60528 Frankfurt am Main

Tel.:+49 696302–0

E-Mail:zvei@zvei.org

www.zvei.org

Im Überblick Innovationen aus dem Bereich der elektrischen Automation werden treibend sein, um die Elektrifizierung und Digitalisierung der Industrie zu erreichen.