Kuka soll komplett in chinesischen Konzern Midea übergehen

Der chinesische Elektronik-Konzern Midea plant die vollständige Übernahme des Augsburger Roboterbauers Kuka. 95 Prozent der Anteile hält Midea bereits. Der Rest soll jetzt per Squeeze-out hinzukommen.

Bereits seit 2016 ist der Augsburger Roboterhersteller Kuka mehrheitlich im Besitz des chinesischen Midea-Konzerns. (wir berichteten) Knapp 5 % der Anteile an der Kuka AG werden noch von Kleinaktionären gehalten. Midea will diese Anteile mit einem Squeeze-out genannten Vorgehen übernehmen und alleiniger Eigentümer des Augsburger Roboterbauers werden. Auf der Kuka-Hauptversammlung gab es dazu am Dienstag, 17.5.22, 99,9 % Zustimmung.

Kuka-Headquarter soll in Augsburg bleiben

Die Firmenzentrale bleibt nach Kuka-Angaben auch nach dem Squeeze-out in Augsburg, die alleinigen Eigentümer sitzen aber künftig in der Provinz Guangdong in der Volksrepublik China. Kuka befinde sich auf einer Reise, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Mohnen auf der erneut virtuell abgehaltenen Hauptversammlung. „Auf dieser Reise navigieren wir unsere Kuka nun in neue Gewässer. Die heutige Hauptversammlung ist daher voraussichtlich unsere letzte Hauptversammlung in dieser Form“, so CEO Mohnen.