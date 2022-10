Messe SPS: Neustart für die digitale Automation

Rund 1.100 Aussteller werden vom 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg auf der SPS Lösungen für die Automatisierung präsentieren. Die Messe wird zeigen, wie stark Automationslösungen digitalisiert sind und wie zum Beispiel Antriebe nachhaltige Maschinen und Anlagen ermöglichen.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie-Zwangspause setzen die 1.100 SPS-Aussteller fest darauf, dass die führende Fachmesse für die internationale Automatisierungsbranche in diesem Jahr wie geplant über die Bühne gehen kann und sie ihre neusten Produkte und Lösungen sowie Technologien der Zukunft für die industrielle Automation vorstellen können. Um angesichts der Pandemie eine größere Planungssicherheit zu haben, wird die Messe in diesem Jahr zwei Wochen früher stattfinden als in der Vergangenheit gewohnt.

Ihre alte Vor-Corona-Stärke erreicht die 31. Ausgabe der Messe heuer noch nicht: Die Ausstellerzahl liegt rund 30 % unter der des Jahres 2019. Doch viele bekannte Namen der Branche haben sich bereits früh entschieden, in Nürnberg wieder mit dabei zu sein. Dazu gehören Phoenix Contact, Beckhoff, ABB, B&R, Pepperl+Fuchs, Sick, Lenze, SEW-Eurodrive, Pilz, Rittal, Microsoft, SAP, Siemens oder auch Bosch Rexroth. 2019 zählte die SPS knapp 64.000 Besucher.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden auch auf der SPS 2022 die großen Themen sein: Siemens zeigt zum Beispiel auf der Messe, wie ein digitaler Zwilling zur Optimierung aller Aspekte eines Produktlebenszyklus – von Design bis Produktion – eingesetzt werden kann und zwar anhand des Elektroautos Simrod. Durch den digitalen Zwilling sinkt der Bedarf an physischen Prototypen und das Automatisierungspotenzial wird sichtbar. Auf diese Art und Weise können Unternehmen bei ihren Produktionsanlagen Nachhaltigkeits- und Rentabilitätsziele erreichen.

SEW-Eurodrive bringt zur SPS 2022 seine neuen Motoren für den reinen Umrichterbetrieb mit. Die Synchronmotoren der Baureihe DR2C erfüllen die Effizienzklasse IE5 für drehzahlvariable Elektromotoren. Sie sind somit eine nachhaltige und energiesparende Motorenvariante. In der Kombination mit effizienten Getrieben und intelligenten Frequenzumrichtern entstehen energiesparende Antriebslösungen, die die Verluste in den unterschiedlichsten Anwendungen in den Fokus nehmen.

Eine intelligente, kosten- und energieeffiziente Lösung für Maschinenbauer und -betreiber aus der Intralogistik sind auch die dezentralen Frequenzumrichtern I-Series Motec von Lenze. Die integrierte Rückspeiseeinheit ist dabei eine wichtiger Hebel zur Einsparung von Energie. Maschinenbetreiber können sich darauf verlassen, dass regenerative Energie nicht in Bremswiderständen verloren geht, da sie automatisch und ohne zusätzliche Hardwarekosten zurück ins Netz gespeist wird. Außerdem steuert der Umrichter Synchronmotoren komplett sensorlos an. Als besonders energieeffizient erweist sich das kompakte Antriebspaket aus Getriebe, Motor und Umrichter. In Kombination sorgen die drei Komponenten für einen minimalen CO2-Fußabdruck der Anwendung.

Das diesjährige Konzept der Automatisierungsmesse umfasst neben der dreitägigen Veranstaltung in Nürnberg auch eine digitale Begleitung in Form der Event-Plattform „SPS on air“. „Der Fokus der SPS 2022 liegt klar auf der physischen Messe. Dennoch haben die letzten zwei Jahre gezeigt, dass digitale Konzepte eine ideale Ergänzung zur Vor- und Nachbereitung einer Messe sein können: zur allgemeinen Branchenübersicht, für erste Gesprächsanbahnungen, für Terminvereinbarungen vor Ort, den Know-how-Austausch oder auch die die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen der Branche zu informieren“, sagt Martin Roschkowski, President des Messeveranstalters Mesago Messe Frankfurt. Mesago will die positiven Effekte der realen und digitalen Welt miteinander vereinen, um den Teilnehmern das bestmögliche Messeerlebnis zu bieten. Und auch denjenigen, die vielleicht nicht reisen können oder dürfen, soll durch die digitale Begleitung die Gelegenheit gegeben werden, mit der SPS-Community in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

SPS on air als digitale Ergänzung zum Besuch vor Ort

Bereits in der Woche vor Veranstaltungsbeginn haben Ticketbesitzer der SPS die Möglichkeit über „SPS on air“ an einem digitalen Pre-Heat Event mit zahlreichen Fachvorträgen und Produktvorschauen teilzunehmen. Während der Messelaufzeit wird das ergänzende Programm auf dem VDMA/ZVEI-Forum auf dem Messegelände in Halle 3 sowie aus dem SPS Live Studio in Nürnberg über die digitale Ergänzung „SPS on air“ gespielt. Die Schwerpunktthemen der Podiumsdiskussionen, Produktpräsentationen oder Keynotes sind in diesem Jahr die digital Transformation/Industrie 4.0, Industrial Communications, Safety & Security, neue Logistikmethoden und Robotikintegration, datengetriebene und intelligente Konzepte für Control und Visualisierung, smarte Sensoren, Antriebe, Use Cases für Künstliche Intelligenz sowie Nachhaltigkeit in der Automation.

Darüber hinaus können die Teilnehmer auf der digitalen Plattform Kontaktanbahnungen und Terminvereinbarungen sowohl vor Ort als auch digital durchführen, sich untereinander vernetzen sowie Ansprechpartner für ihre spezifischen Automatisierungsfragen finden. „SPS on air“ einschließlich Interaktionsmöglichkeiten bleibt nach Veranstaltungsende bis zum 11.11.2022 online. Die On-demand-Mediathek und ein Großteil des aufgezeichneten Vortragsprogramms werden bis zum 15.11.2022 verfügbar sein.

