Pharmaunternehmen nutzt kollaborativen Roboter in der Kommissionierlinie

In der Verpackung setzt das japanische Pharmaunternehmen Takeda auf Roboter. Ein kollaboratives Modell von Fanuc ist rund um die Uhr im Einsatz und entlastet die Werker pro Schicht um 5 t.

Nach eigenen Angaben gehört Takeda zu den führenden biopharmazeutischen Unternehmen und ist in über 80 Ländern präsent. In Deutschland betreiben die Japaner Produktionsstätten in Singen und Oranienburg. Während der Standort Singen auf die Herstellung flüssiger und gefriergetrockneter Arzneimittel spezialisiert ist, sind es in Oranienburg feste Darreichungsformen. Hier werden im Jahr rund 6 Mrd. Tabletten und Kapseln hergestellt.

Diese Menge an Medikamenten muss am Ende einer jeden Produktionslinie kommissioniert und versandfertig palettiert werden. Für die Mitarbeiter war das ein Knochenjob, was sich in der Vergangenheit leider auch im Krankenstand wiederspiegelte. Die Diskussion in der Geschäftsführung drehte sich deswegen auch nicht darum, ob man grundsätzlich automatisieren will, um die Mitarbeiter zu entlasten. Das stand außer Frage. Es ging im Prinzip nur darum, an welcher Stelle man damit beginnt. Am Ende einer Linie sind zum Beispiel Kartons zu handhaben, die bis zu 10 kg schwer sein können. Im Laufe einer Schicht summiert sich das auf rund 5 t.

Die Situation war also wie geschaffen für den Einsatz eines Roboters. Allerdings musste noch entschieden werden, ob es ein kollaboratives Modell sein sollte, also ein Cobot, der mit dem Werker zusammenarbeitet. Oder ob für die Aufgabe doch ein klassischer Industrieroboter die bessere Lösung ist. „Zunächst war der Cobot noch gar kein Thema“, erzählt Takeda-Projektleiter Robert Gundlach. Erst am Ende der Projektgespräche mit dem Roboterbauer Fanuc habe sich das Argument durchgesetzt, dass ein Cobot die Mitarbeiter nicht nur entlastet, sondern auf deutlich mehr Akzeptanz stoßen wird als ein gelber Roboter hinter einem Schutzzaun. „Bei einem Cobot können die Mitarbeiter auf Tuchfühlung gehen und das hat die Einführung der neuen Technik schließlich akzeptabel gemacht“, fasst Sebastian Steinbach zusammen, der für Fanuc das Projekt vor Ort betreut.

Fanuc war nicht der einzige Hersteller, der im Vorfeld kontaktiert wurde. Allerdings konnte kein anderer Roboterbauer einen Cobot in der erforderlichen Traglastklasse und mit der entsprechenden Reichweite anbieten. Denn schon vor der Installation des ersten Roboters ging der Blick der Verantwortlichen bei Takeda weiter. Auch das Handling von Gebinden und Fässern über 20 kg, das bisher noch manuell erfolgt, wird in absehbarer Zukunft auch in den Fokus der Automatisierung rücken. „Bereits nach dem ersten Kontakt mit Fanuc war die Richtung klar“, so Robert Gundlach. „Da wussten wir schon ziemlich genau, was wir haben wollten.“

Weil Takeda einen Systemintegrator in der Nachbarschaft wollte, fiel die Wahl auf SKDK. Das Berliner Unternehmen ist in der Roboter- und SPS-Programmierung zuhause, hat seit acht Jahren mit Robotersystemen von Fanuc zu tun und ist inzwischen auch mit kleineren Anlagen ins Projektgeschäft eingestiegen. „Wir wollen als Systemintegrator weiterhin Projekte im Anlagenbau zusammen mit der Programmierung aus einer Hand realisieren“, betont Arnardo Schulze, Geschäftsführer von SKDK. „Damit haben wir in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht.“

Bei der Anlage für Takeda gab es zwei Besonderheiten. Zum einen sind Roboter in der Pharmaindustrie noch nicht so populär wie in anderen Branchen, zum anderen mussten bei der Reinigung der Cobots hohe Standards erfüllt werden. Und nicht zuletzt weiß Robert Gundlach aus vielen anderen Projekten, wie sehr es auf die Akzeptanz der Mitarbeiter ankommt: „Deshalb binden wir bei einem neuen Projekt die Werker so früh und so intensiv wie möglich ein.“ So gab es für die Leute in der Konfektionierung schichtübergreifend mehrere Präsentationen, mit denen die geplanten Änderungen ausführlich vorgestellt wurden. „Da wird den Leuten schnell klar, dass ein Roboter nichts anderes ist als eine Arbeitserleichterung“, erzählt Gundlach. „Wir haben den Roboter als neuen Kollegen verkauft, nicht als neue Technik.“ Man entschied sich schließlich für das Fanuc-Modell CR-15iA. Dass dieser Roboter nicht hinter einen Zaun gesteckt werden musste, kam bei der Belegschaft gut an. „Ohne Käfig sind die Vorbehalte offenbar geringer“, fasst Gundlach zusammen.

Der Cobot kommt bei Takeda in der Verpackung zum Einsatz. Der Packtisch am Ende einer Tabletten-Produktionsanlage besteht aus einem Doppelarbeitsplatz. Die mit Tabletten gefüllten Glasfläschchen werden in Schachteln verpackt und diese wiederum von zwei Mitarbeitern in einen Karton gesetzt. Ist der Karton voll, wird er auf eine leicht abschüssige Rollenbahn gestellt. An deren Ende scannt der Cobot zunächst das Etikett und greift den Karton schließlich so, dass er ihn mit dem Etikett nach außen auf einer Palette stapeln kann. Während es bei den Mitarbeitern einen Schichtwechsel gibt, arbeitet der Roboter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. „Seit einem knappen Jahr läuft das System reibungslos“, versichert Gundlach.

Die Flexibilität der Konstruktion liegt nach eigenen Angaben an der Rollenbahn. Dabei handelt es sich um eine Scherenrollenbahn, die nicht nur verstellt werden kann, sondern sich auch bei Bedarf einfach auf die Seite schieben lässt. So kann für eine Wartung oder Servicearbeiten am Roboter schnell Platz geschaffen werden. Parallel können Mitarbeiter die Palette weiter manuell bestücken, so wie es früher immer gemacht wurde. „Mit der Lösung haben wir uns nach vorn entwickelt, aber zugleich nicht den Rückweg verbaut“, fasst Gundlach den Kniff der Anlage zusammen. Für eine erste Applikation sieht er darin einen großen Vorteil mit überschaubarem Risiko. Die Station mit dem grünen Roboter ist nur eine von insgesamt 14 Kommissionier-Bahnen bei Takeda. Bislang hat man mit der Technik von Fanuc und der Systemleistung von SKDK gute Erfahrungen gesammelt und will auf diese Weise weitere Projekte in Angriff nehmen. So ließe sich zum Beispiel die Arbeit am Packtisch ebenfalls automatisieren.

Bei der aktuellen Lösung ist der Roboter lediglich eine Unterstützung und so soll es vorerst bleiben. Auch die Überlegung, von zwei Packplätzen auf einen zu reduzieren, hat man zugunsten der Verfügbarkeit der Anlage aufgegeben. Bliebe der Roboter stehen, weil sich beispielsweise ein Paket verkantet hat, kann ein Mitarbeiter am Packtisch immer noch weiter arbeiten, während der andere die Störung behebt.

„Seit dem Start der Anlage hatten wir noch keinen technischen Ausfall“, zieht Gundlach eine erste Zwischenbilanz. Dabei war der Takeda-Projektleiter im Vorfeld eigentlich eher vorsichtig optimistisch und hat mit einer flacheren Anlaufkurve gerechnet. Einen erheblichen Anteil am Erfolg rechnet er SKDK an. Wenn es irgendwo im Ablauf hakte oder Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge im Detail hatten, seien die Systemintegratoren immer greifbar gewesen und hätten „kleine Sachen“ umgehend verbessert. „Da gab und gibt es nichts, was zu irgendwelchen Instabilitäten geführt hat“, so Gundlach. Wie sicher die Berliner gearbeitet haben, zeige sich auch am Beispiel von Updates, die immer direkt eingespielt werden konnten. Das gebe eine gewisse Sicherheit bei erforderlichen Anpassungen. „Da haben wir einen standfesten Partner“, ist sich Gundlach sicher.

Die Aufgabe des Roboters bei Takeda besteht eigentlich nur darin, die Kartons richtig auf die Palette zu setzen. Immer acht Kartons pro Lage, vier Lagen hoch und mit dem Etikett nach außen. Mit einer Reichweite von 1441 mm und einer maximalen Tragfähigkeit von 15 kg erfüllt der Roboter von Fanuc diese Aufgabe problemlos. Zudem reicht die für den Betrieb zusammen mit Menschen erlaubte Verfahrgeschwindigkeit in der praktischen Anwendung bei Takeda völlig aus. Der Vakuumsauggreifer kommt vom Spezialisten Schmalz und erfüllt ebenfalls alle Anforderungen an einen kollaborativen Betrieb. An einer kleinen Digitalanzeige lässt sich sogar ablesen, mit wieviel Unterdruck der jeweilige Karton gehalten wird. Ein kleiner Gag am Rande.

Auch bei dem Greifer handelt es sich um ein Standardprodukt. SKDK-Geschäftsführer Arnardo Schulze ist es wichtig, dass in Absprache mit Takeda ausschließlich Standardprodukte ohne Customizing eingesetzt wurden. Lediglich bei der Gestaltung der Bedienoberfläche des Teach-Panel habe man ein kundenspezifisches Layout programmiert. Dahinter steckt die Idee, das Gerät nicht nur als Bedien- und Programmiergerät für den Roboter, sondern auch als Zellensteuerung zu nutzen. „Wir wollten Kosten bei der Hardware und in der Entwicklung einsparen“, so Schulze. „Für uns Programmierer ist es leichter, das Display von Fanuc für diese Aufgaben zu nutzen, als die Darstellung auf einem anderen Gerät umzusetzen.“

Die Bedienoberfläche ist einfach, übersichtlich und mit verschiedenen Zugangsberechtigungen ausgestattet. Im einfachsten Fall werden nur der Zustand der Zelle und die Grundoperationen angezeigt. Ist beispielsweise eine neue Palette bereitgestellt, startet man den Roboter einfach per Knopfdruck. „Wir haben bei der Darstellung auf dem Display nicht das Rad neu erfunden, sondern die jeweilige Operation selbsterklärend optisch aufbereitet“, erklärt Schulze das Prinzip.

Die Standardisierung der einzelnen Baugruppen hat aber noch zwei weitere Vorteile. Erstens kann die kollaborative Zelle für alle weiteren Packstationen im Haus als Vorlage dienen. Und zweitens befassen sich laut Gundlach inzwischen auch andere Takeda-Standorte mit dem Einsatz von Robotern. Eine Wunschliste weiterer Projekte gibt es bereits. (us)

