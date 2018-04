Punktschweißen mit hoher Reichweite

Anzeige

Kawasaki Robotics zeigt auf dem Stand E55 in Halle 11 neue Roboter für Schweißanwendungen. Die Modelle bieten hohe Leistung auf kurzen Wegen, was gerade beim Automatisieren von Punktschweißprozessen gefordert wird.

Mit dem neuen Modell BX200X reagiert der Roboterbauer auf die steigenden Ansprüche des europäischen Marktes in den Bereichen Punktschweißen und Handling. Das Gerät bietet eine Tragkraft von 200 kg bei einer effektiven Reichweite von 3412 mm. Die Konfiguration basiert zum größten Teil auf den Modellen BX200L und BX300L. So lassen sich die bestehenden BX-Ersatzteile auch für das neue Modell nutzen. Wie die anderen Roboter der B-Serie überzeugt auch die Neuvorstellung durch hohe Leistung auf kurzen Wegen, wie sie gerade beim Automatisieren von Punktschweißprozessen gefordert wird. Der Sockel des neuen Roboters wurde in seinen Dimensionen reduziert. So steht dem Anwender jetzt eine hohe Tragkraft zur Verfügung, die weniger Platz braucht. Dank der Hollow-Wrist-Bauweise verlaufen alle Schlauchpakete im Innern des Roboterarms. Dadurch wird die Haltbarkeit der Komponenten erhöht.

Ebenfalls neu sind die Modelle RS007N und RS007L. Mit beiden Robotern, die maximal 7 kg bewegen können, will Kawasaki Robotics (Halle 11, Stand E55) die steigende Nachfrage nach kompakten Geräten in der Elektronik- und Lebensmittebranche bedienen. Die Roboter ergänzen die R-Serie und sind konzipiert für die Montage, den Materialtransport und die Maschinenbeschickung. Der Hersteller hat bei beiden Modellen die Armstruktur überarbeitet und das Gewicht der Haupteinheit reduziert, wodurch die Roboter insgesamt schneller wurden. Die Reichweiten liegen bei 730 mm beziehungsweise 930 mm und sollen für mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Produktionsanlagen bieten. Beide Modelle zeichnen sich durch eine doppelte Abdichtung aller Achsen und wasserdichte elektrische Anschlüsse aus. Zudem bieten sie eine IP67-Klassifizierung für das Handgelenk. Die übrigen Achsen sind nach IP65 ausgelegt. Die Modelle zur Boden- oder Deckenmontage sind für den einfachen Anschluss von Bildverarbeitungskabeln, Sensorkabeln, Luftleitungen und anderen Komponenten innerhalb der Armstruktur konzipiert. Dadurch werden Störungen vermieden und der Betrieb in engen Einbauräumen möglich. (ub)

10. April 2018