Roboter mischt sich unter die Leute

Anzeige

Mit dem autonom fahrende Robotersystem HelMo will Stäubli auf seinem Stand C13 in Halle 17 die Aufmerksamkeit der Messegäste gewinnen. Nachdem der Roboterbauer im letzten Jahr einen ersten Lösungsansatz vorstellte, hat sich das Produkt inzwischen in der Praxis bewährt.

Für Gerald Vogt, Group Division Manager Robotics bei Stäubli, hat Helmo eine große Zukunft vor sich: „Das Produkt gehört zur neuen Robotergeneration, die autonom arbeiten, ihr Material selbst zusammenstellen und zu den Arbeitsplätzen fahren.“ Helmo verkörpere die nächste Stufe der Mensch-Roboter-Kollaboration, bei der sich die Roboter unter die Menschen mischen und mit ihnen zusammenarbeiten oder monotone Aufgaben alleine erledigen. Welche Einsatzszenarien möglich sind, erprobt Stäubli (Halle 17, Stand C13) in der eigenen Fertigung. Hier arbeiten Techniker und das mobile Robotersystem Seite an Seite, etwa bei der Montage von Elektrosteckern für Kupplungssysteme. Das System arbeitet bei monotonen und ermüdenden Arbeitsschritten fehlerfrei, entlastet dadurch die Belegschaft von unbeliebten Tätigkeiten und gilt deshalb als überaus beliebter Kollege. „Wir sehen in dem Produkt weniger den Roboter, sondern mehr den Assistenten, der flexibel zur Stelle ist wo er gerade gebraucht wird“, so Vogt. Für das System verwendet der Hersteller einen Standardroboter aus der TX2-Baureihe mit geringen Modifikationen. Die Serie gibt es in Reinraum- und Lebensmittelversion oder als TX2touch-Ausführung für die direkte MRK. (ub)

6. April 2018