Roboter mit natürlichen Bewegungsmustern

Anzeige

Eine zukunftsweisende Arbeitsumgebung für die Kollaboration von Mensch und Maschine ist das große Thema von Festo auf dem Stand D11 in Halle 15. Durch einfache Bedienung und Sprachsteuerung haben die Schwaben die Fähigkeiten des BionicCobot erweitert.

Der Bionic Cobot ist wegen seiner natürlichen Bewegungsmuster und der eingesetzten nachgiebigen Pneumatik prädestiniert für eine gefahrlose Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Daher ist das Modell ein wichtiger Bestandteil der zukunftsweisenden Arbeitsumgebung, die Festo in Hannover zeigt. Der Roboter ist mit IT-Systemen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz verbunden. Diese können gesprochene Fragen des Menschen verstehen und interpretieren. So kann der Werker intuitiv mit dem Roboter zusammenarbeiten.

In seinen Bewegungsmustern ist der Bionic Cobot dem menschlichen Arm nachempfunden – von der Schulter über Oberarm, Ellbogen, Elle und Speiche bis zur Hand. Er macht sich dabei den natürlichen Wirkmechanismus von Bizeps- und Trizepsmuskel in allen Gelenken zunutze, also das effiziente Zusammenspiel von Beuger und Strecker. Dadurch kann er wie sein biologisches Vorbild feinfühlige Bewegungen ausführen. Die Bewegungen des Roboters lassen sich kraftvoll und dynamisch, aber auch sensibel und nachgiebig regeln, sodass das System selbst im Falle einer Kollision den Menschen nicht gefährdet. (ub)

5. April 2018