Wälzlager von Franke erleichtern das Heben

Bei seinen Handlingsystemen legt Sachs Products Wert auf leichte Bedienung und gute Gestaltung. In seinen Manipulatoren setzt das Unternehmen daher Wälzlager beziehungsweise Drehverbindungen von Franke ein. Deren Leichtgängigkeit, ihr kleiner Bauraum bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit und geringem Gewicht sind wichtige Benefits.

Christoph Robisch, freier Fachjournalist

Mit seinen Manipulatoren möchte Sachs dazu beitragen, Mitarbeitern in Produktion und Logistik ein optimales Umfeld zu bieten. „Die Gestaltung des persönlichen Arbeitsplatzes ist sehr wichtig für die Zufriedenheit eines Mitarbeiters“, sagt Michael Schubert, geschäftsführender Gesellschafter bei Sachs Products. „Wir haben einen eigenen Produktdesigner im Haus und legen großen Wert auf das Design unserer Produkte“, betont er. Nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität profitiere davon. So sind bei den Manipulatoren alle Komponenten wie Pneumatikschläuche oder Seilzüge geschützt im Inneren des Gehäuses verbaut, wodurch Beeinträchtigungen der Mechanik verhindert werden. Der Platz im Inneren des Gehäuses ist jedoch beschränkt, weshalb es gerade auch auf die Kompaktheit der verwendeten Lager ankommt.

Den größten Pluspunkt von Sachs-Handlingsystemen sieht Schubert in deren Leichtgängigkeit. Um diese zu erreichen, sei man beispielsweise bei den Seilzug-Manipulatoren neue Wege gegangen: „In Zusammenhang mit den Seilzügen nutzen wir ein eigenes Patent, das zur komfortablen Handhabung beiträgt“, erklärt er. Keine Frage, dass Sachs auch bei den Franke-Wälzlagern, die in Knickarm-Manipulatoren für rotative Bewegungen genutzt werden, größten Wert auf eine widerstandsarme und präzise Führung legt. Abgerundet werden die Geräte durch ein einheitliches und modernes Produktdesign kombiniert mit einer ergonomischen Bedienung.

Die Arbeit in der Geschäftsführung von Sachs Products teilen sich aktuell Michael Schubert und Wolfgang Sachs, Namensgeber und Gründer des Ingenieurbüros Sachs Engineering. Das Unternehmen Sachs Products ist aus dem Ingenieurbüro hervorgegangen und nach wie vor sehr eng mit diesem vernetzt. „Der Großteil unseres Personals arbeitet für beide Unternehmen“, erklärt Schubert. Wolfgang Sachs zählt zu den Pionieren beim Einsatz der Bionik im Leichtbau. Die Übertragung von Bauprinzipien der Natur auf technische Konstruktionen ist eine besondere Kompetenz von Sachs. Bionische Erkenntnisse und Methoden wurden auch bei der Entwicklung der Sachs Handling-Systeme genutzt – etwa, um die geforderte Festigkeit mit minimalem Gewicht zu erreichen.

Vorteilhafte Drehverbindungen von Franke im Handlingsystem

Wälzlager und Linearsysteme von Franke sind schon seit rund zehn Jahren in den Konstruktionszeichnungen von Sachs Engineering zu finden. „Wir setzen bei unseren Konstruktionen auf Qualität, und diese sichern wir, indem wir ausschließlich ausgewählte Markenprodukte verwenden“, erklärt Schubert. Hat ein Konstrukteur mit einem Produkt gute Erfahrungen gemacht, empfehle er es seinen Kollegen weiter. Engineering bei Sachs beinhaltet neben den physikalischen Anforderungen viele weitere Aspekte in den Blick zu nehmen: Zuallererst die Bedienung, aber auch Aspekte wie die Herstellungskosten oder After-Sales-Services. In diesen Kontext eines umsichtigen Engineerings gehöre, so Schubert, die Expertise von Lieferanten wie Franke zu nutzen. „Man kann nicht in allen Bereichen der beste Experte sein“, stellt Schubert fest. Mit Franke habe man einen Partner, der über eine außerordentliche Kompetenz in der Lagerthematik verfüge und auf dessen Beratung man gerne zurückgreife, um durchgehend hervorragende Produkte zu konstruieren.

Wälzlager von Franke bieten wichtige Vorteile

Welche Produkte von Franke in den Handling-Systemen von Sachs eingesetzt werden können, hat sich erst im Laufe der Zusammenarbeit herauskristallisiert. Franke-Kundenberater Michael Bärstecher erinnert sich, dass man zunächst über die Möglichkeiten von superschlanken Franke-Lagerelementen nachdachte – die platzsparenden Lager von Franke, die jedoch eine speziell dafür ausgelegte Konstruktion voraussetzen. Aus Gründen eines minimalen Fertigungs- und Montageaufwands sei man im Laufe der Beratungen schließlich bei Franke-Drehverbindungen des Typs LVA mit Stahlgehäuse und des Typs LVB mit Aluminiumgehäuse gelandet. Ihr sehr kompakter Bauraum, die im Verhältnis dazu hohen möglichen Momentbelastungen, ihr Leichtlauf und das geringe Gewicht waren die entscheidenden Argumente für die ausgewählten Drehverbindungen.

Weil es sich dabei um Standardprodukte von Franke handelt, ist auch eine kurze Lieferzeit gewährleistet, was für Sachs eine große Rolle spielte. Mit der letztlich gefundenen Lösung ist Schubert sehr zufrieden. Und auch mit dem Weg dorthin: „Die Zusammenarbeit mit Franke war sehr gut und zielführend”, resümiert er. (sc)

Kontakt:

Franke GmbH

Obere Bahnstraße 64

73431 Aalen

Tel.: +49 7361 920–0

info@franke-gmbh.de

www.franke-gmbh.de

Franke-Wälzlager im Einsatz Auf der Suche nach einer besonders raumsparenden Konstruktion erfand Erich Franke im Jahre 1936 einen neuen Lagertyp: das Drahtwälzlager. Sein Prinzip der vier Laufringe ist im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt worden. Heute ist Franke, mit Stammsitz in Aalen, als Spezialist für Wälzlager und Linearsysteme bekannt. Sehen Sie im Youtube-Video, warum und wie die Wälzlager von Franke im Handlingsystem von Sachs Products eingesetzt werden.

Hier finden Sie mehr über: