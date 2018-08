Ballenpresse leert ihre Sammelwagen selber

Anzeige

Der Autoloadbaler von Strautmann erledigt nicht nur das bequeme Zerreißen von Kartonagen, sondern leert auch die Sammelwagen automatisch. Der gefüllte Sammelwagen wird in Sekundenschnelle in die Zuführeinheit eingeschoben. Mit einem Knopfdruck startet dann der automatische Pressprozess. Der Boden des Sammelwagens fährt automatisch hoch und die Kartonage wird über Rotoren in die Presskammer gefördert und dort mit 530 kN Presskraft in circa 400 kg direktvermarktungsfähige Ballen verpresst. Die kompakte Ballenpresse hat eine Stellfläche von lediglich 4 m² für die zentrale Aufstellung. Die Verdichtung des Materials in Ballen führt zu einer Transportauslastung und Reduzierung der CO2-Emission. So ist die Entsorgung einheitlich, sauber und wetterunabhängig.

13. August 2018

