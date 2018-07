Der Akku ist nicht mehr im Weg

Anzeige

Ergonomie Der neue Akku-Winkelschleifer CP8350 von Chicago Pneumatic bietet eine hohe Leistung und. Das Besondere: Dank der verbesserten Konstruktion stört der Akku nicht mehr beim Schleifen und Trennen.

Der kabellose Winkelschleifer arbeitet mit 125er Scheiben und eignet sich für Schleif- und Trennarbeiten in Karosseriewerkstätten. Handwerker und Schlosser können ihn im Stahl- und Heizungsbau ebenso einsetzen wie zur Oberflächen- oder Schweißnahtbearbeitung an Blechen oder Anlagenkomponenten. Mit 750 W Schleifleistung und bis zu 8.500 min-1 erzielt der Akkuschleifer mit geringem Aufwand ein hochwertiges Finish. Das Werkzeug ist kompakt und angenehm in der Handhabung, aber auch robust genug für einen häufigen Einsatz.

Der Winkelschleifer verfügt über einen schlanken Soft-Hauptgriff, der mit thermoplastischem Elastomer (TPE) ummantelt ist, sowie einen um 20° versetzten Seitenhandgriff, der rechts und links angesetzt werden kann. Normalerweise stehen die Seitengriffe im 90°-Winkel von der Hauptachse ab – das verhindert jedoch eine ergonomische Arbeitsposition. Daher hat sich der Hersteller für einen stumpferen Winkel von 110° entschieden. Auch die Position des Akkus wurde verändert und erlaubt ein besseres Handling bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Denn der Akku steht nicht nach hinten über, sondern weist nach unten.

