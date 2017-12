Digitaler Druckschalter hält Betriebsvakuum aufrecht

Anzeige

Witte hat seinen auf Freiformflächen einsetzbaren Vakuumfuß weiterentwickelt: Für die präzise Vakuumsteuerung ist jetzt ein digitaler Druckschalter zuständig, der ohne Vakuumverlust das Betriebsvakuum in einem sicheren Level aufrechterhält. Anstelle eines mechanischen Manometers wird nun an einem übersichtlichen Display der jeweils anliegende Vakuumwert abgelesen. Die Ober- und Untergrenze sind dabei fest eingestellt und sichern somit einen festen Stand dieser Basis. Das Gerät ist akkubetrieben, wobei ein Controller die Überwachung des Ladezustands übernimmt. Zur Befestigung der unterschiedlichsten Messarmfabrikate beziehungsweise deren Gewindeadapterringe sind vorsorglich verschiedene Gewindebohrungen in die Oberplatte eingebracht.

