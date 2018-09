Ein Handgriff genügt

Anzeige

Der Kniehebelspanner von Erwin Halder (Halle 3, Stand C51) passt sich an jedes Bauteil an und spannt es zuverlässig. Jeder Spanner hat drei Gelenke. Stehen alle in einer Linie, ist die maximale Spannkraft erreicht (Totpunkt). Zur Verriegelung muss der Totpunkt überschritten werden (Übertotpunkt). Dank dieses Prinzips reicht es, den Handgriff herunterzudrücken, um den Spanner zu betätigen. Die Selbsthemmung verhindert das Öffnen während der Bearbeitung. Die Spannelemente gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, etwa als Schubstangenspanner mit Winkelfuß oder in kurzer Bauform, als Senkrecht- und Waagrecht- oder Verschlussspanner, teilweise mit Fingerschutz.

